Слияние эпох и культур: дизайнеры превратили почтовое лондонское отделение в суши-ресторан

Преобразование старого почтового отделения в ресторан Maido Sushi стало настоящим вызовом для дизайнерской студии. Согласно заданию, команда, работавшая над проектом, должна сохранить атмосферу пространства 1960-х годов, создав диалог между европейскими и японскими конструктивными особенностями.

Над проектом работала команда Child – лондонская дизайнерская студия, занимающаяся разработкой пространства для гостиничного бизнеса, розничной торговли и жилых интерьеров. Пока проект находится на этапе реализации.

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Лондонская сдержанность



В интерьере сочетаются мебель разных эпох / Фото Frame

Дизайнеры оставили темно-вишневую деревянную облицовку и полукруглую перегородку из стеклоблоков. За текстурированной стеной находится уютная комната для уединения.



Стеклянная перегородка делит пространство / Фото Frame

Деревянную отделку гармонично дополняет кессонный небесно-голубой потолок, который контрастирует с темным полом с черной каменной плиткой.

Японская внимательность к деталям



Деревянная мебель стала переходом между светлым потолком и темним полом / Фото Frame

Япония проявляется в выборе материалов, игре геометрических узоров и изделиях ручной работы из дерева. В интерьере ресторана использовано сочетание винтажных и современных предметов, что стало еще одним признаком "встречи востока и запада".



В интерьере использовано культовый декор / Фото Frame

В интерьере встречается культовая фанерная мебель Нормана Чернера (1958 года), литые стулья Наото Фукасавы, старинные латунные бра Stilnovo, настольная лампа Gae Aulenti Pipistrello и коллекция абстрактных картин.

К теме Дизайнеры интерьеров о культовой мебели, которая повлияла на традицию оформления дома

Благодаря такому сочетанию интерьер стал тщательно продуманной композицией. Хотя некоторые элементы из абсолютно противоположные эпох и традиций, здесь они сошлись в один пазл.