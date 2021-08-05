Над проектом работала команда Child – лондонская дизайнерская студия, занимающаяся разработкой пространства для гостиничного бизнеса, розничной торговли и жилых интерьеров. Пока проект находится на этапе реализации.
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Лондонская сдержанность
В интерьере сочетаются мебель разных эпох / Фото Frame
Дизайнеры оставили темно-вишневую деревянную облицовку и полукруглую перегородку из стеклоблоков. За текстурированной стеной находится уютная комната для уединения.
Стеклянная перегородка делит пространство / Фото Frame
Деревянную отделку гармонично дополняет кессонный небесно-голубой потолок, который контрастирует с темным полом с черной каменной плиткой.
Японская внимательность к деталям
Деревянная мебель стала переходом между светлым потолком и темним полом / Фото Frame
Япония проявляется в выборе материалов, игре геометрических узоров и изделиях ручной работы из дерева. В интерьере ресторана использовано сочетание винтажных и современных предметов, что стало еще одним признаком "встречи востока и запада".
В интерьере использовано культовый декор / Фото Frame
В интерьере встречается культовая фанерная мебель Нормана Чернера (1958 года), литые стулья Наото Фукасавы, старинные латунные бра Stilnovo, настольная лампа Gae Aulenti Pipistrello и коллекция абстрактных картин.
К теме Дизайнеры интерьеров о культовой мебели, которая повлияла на традицию оформления дома
Благодаря такому сочетанию интерьер стал тщательно продуманной композицией. Хотя некоторые элементы из абсолютно противоположные эпох и традиций, здесь они сошлись в один пазл.