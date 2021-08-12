Вилла, расположенная в береговой зоне, была преобразована из старых домиков в полноценный комплекс для отдыха владельцев и их гостей. Здесь расположены традиционные комнаты, среди которых гостиная, спальня и кухня, а также более изысканные помещения, например собственный SPA-центр и тренажерный зал.
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Воспроизводя дух каменного века, архитекторы позаботились, чтобы гладкие белые стены доминировали над ландшафтом и напоминали величественную скульптуру посреди города.
Основная резиденция отличается плоской крышей, скульптурностью и деревянными дверями / Фото World Architecture
Архитекторы отреставрировали и изменили интерьер оригинальной постройки, а также спроектувалы дополнительные конструкции, объединенные современными минималистическими элементами. Нижний уровень фасада облицован камнем.
Выдержанный минимализм: скульптурная вилла для отдыха в Греции / Фото World Architecture
Во внутреннем дворе размещена собственная терраса с бассейном и зоной отдыха.
Деревянная терраса с беседками / Фото World Architecture
Терраса с видом на бассейн выполнена из дерева. Конструкцию поддерживают массивные деревянные балки. Это идеальное место для отдыха и развлечений.
Вилла в Греции: вид сверху / Фото World Architecture
Вилла в Греции: вид сверху / Фото World Architecture
Что касается интерьера, студия выбрала лаконичность, прямые линии и декор абстрактной формы. Благодаря сдержанным тонами внутреннюю хорошо сочетается с внешним.
Вилла в Греции: полуоткрытая терраса / Фото World Architecture
Интерьер кухни / Фото World Architecture
Интерьер дома / Фото World Architecture
Гостиная / Фото World Architecture
Светлая спальня / Фото World Architecture
Светлая спальня / Фото World Architecture
Санузел / Фото World Architecture
Санузел / Фото World Architecture
Тренажерный зал / Фото World Architecture
Выдержанный минимализм: скульптурная вилла для отдыха в Греции / Фото World Architecture