Вилла, расположенная в береговой зоне, была преобразована из старых домиков в полноценный комплекс для отдыха владельцев и их гостей. Здесь расположены традиционные комнаты, среди которых гостиная, спальня и кухня, а также более изысканные помещения, например собственный SPA-центр и тренажерный зал.

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Воспроизводя дух каменного века, архитекторы позаботились, чтобы гладкие белые стены доминировали над ландшафтом и напоминали величественную скульптуру посреди города.

Основная резиденция отличается плоской крышей, скульптурностью и деревянными дверями / Фото World Architecture

Архитекторы отреставрировали и изменили интерьер оригинальной постройки, а также спроектувалы дополнительные конструкции, объединенные современными минималистическими элементами. Нижний уровень фасада облицован камнем.



Выдержанный минимализм: скульптурная вилла для отдыха в Греции / Фото World Architecture

Во внутреннем дворе размещена собственная терраса с бассейном и зоной отдыха.



Деревянная терраса с беседками / Фото World Architecture

Терраса с видом на бассейн выполнена из дерева. Конструкцию поддерживают массивные деревянные балки. Это идеальное место для отдыха и развлечений.



Вилла в Греции: вид сверху / Фото World Architecture



Вилла в Греции: вид сверху / Фото World Architecture

Что касается интерьера, студия выбрала лаконичность, прямые линии и декор абстрактной формы. Благодаря сдержанным тонами внутреннюю хорошо сочетается с внешним.



Вилла в Греции: полуоткрытая терраса / Фото World Architecture



Интерьер кухни / Фото World Architecture



Интерьер дома / Фото World Architecture



Гостиная / Фото World Architecture

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Светлая спальня / Фото World Architecture



Светлая спальня / Фото World Architecture



Санузел / Фото World Architecture



Санузел / Фото World Architecture



Тренажерный зал / Фото World Architecture



Выдержанный минимализм: скульптурная вилла для отдыха в Греции / Фото World Architecture