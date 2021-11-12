Скульптурная корона и арт-деко: в Нью-Йорке появился невероятный небоскреб
Источник:Dezeen
Небоскребы – это украшение современных мегаполисов. Каждый из них обладает особым стилем и характером, готовым поразить каждого ценителя архитектуры.
Студия архитектуры и дизайна CetraRuddy создала удивительный небоскреб. Здание отличается изяществом и стилем арт-деко.
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Дом получил название Rose Hill. 45-этажный небоскреб имеет высоту 183 метра. Он расположен в районе NoMad на Манхэттене.
Новое украшение Нью-Йорка / Фото Dezeen
Бронзовый цвет разработан дизайнерами для того, чтобы повторить стиль окружающей архитектуры. Верхнюю часть небоскреба украшает "скульптурная корона".
Изящный стиль апартаментов / Фото Dezeen
Rose Hill – это дань архитектуре Нью-Йорка 1920-х – 1940-х годов. Главные приметы строения – динамическая геометрия и особенные материалы.
Удивительный пейзаж / Фото Dezeen