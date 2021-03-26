Интерьер нейтральных оттенков выглядит приятно, но довольно скучно. Эта гостиная была слегка устаревшей и неинтересной, но ее смогли кардинально переформатировать.

В этом доме живет дизайнер Натали Папье. Она хотела изменить в гостиной все: запятнанный ковер, однотонные стены и отсутствие "личности". В итоге получился красочный и эклектичный интерьер.

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Такой гостиная была в процессе ремонта / Фото Apartmenttherapy

Дом расположен в Северной Каролине, что в США. Семья дизайнера переехала туда из Чикаго. Дизайн интерьера был достоянием от предыдущих владельцев. Хозяева хотели изменить в доме буквально все.

Сначала пришлось избавиться от 3 шкафов в комнате, а также от коврового покрытия. Вместо шкафов сделали встроенные ниши в стене. Эту зону покрасили в яркий серый цвет.



Теперь интерьер выглядит так / Фото Apartmenttherapy

На стену рядом наклеили обои со "змеиным" узором. Остальную мебель изготовили в оттенках, которые прекрасно дополняют синюю стену: оранжевом, сером, кремовом и тому подобное.



Все выглядит очень стильно и органично / Фото Apartmenttherapy

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