Стеклянная современность: в Милане "вырастет" невероятная офисная башня

Архитектурная компания ACPV представила проект "маяка" в Милане. Это невероятное офисное здание, которое станет заметным элементом на архитектурной карте столицы моды.

Заказчиком офисной башни является фирма А2А. Высота здания составляет 144 метра, а также в проект предусмотрено озеленение более 6 тысяч квадратных метров городских пространств.

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Torre faro соединяет центр Милана с периферией. Помпезный офис должен побуждать работников шагать к новым свершениям и получать удовольствие от своей работы.

Новое лицо района​ / Фото Designboom

В общем башня может вместить 1500 работников. Гибкое пространство здания дополнено зеленым внутренним двориком.

Офис, в который приятно возвращаться​ / Фото Designboom

Все площади, которые расположены рядом с башней, будут озеленены согласно планам проекта. Здание планируют завершить в 2024 году. Она должна стать опорой делового симбиоза Милана.

Возможность созерцать город – хороший бонус для работников / Фото Designboom