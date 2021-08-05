Заказчиком офисной башни является фирма А2А. Высота здания составляет 144 метра, а также в проект предусмотрено озеленение более 6 тысяч квадратных метров городских пространств.
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Torre faro соединяет центр Милана с периферией. Помпезный офис должен побуждать работников шагать к новым свершениям и получать удовольствие от своей работы.
Новое лицо района / Фото Designboom
В общем башня может вместить 1500 работников. Гибкое пространство здания дополнено зеленым внутренним двориком.
Офис, в который приятно возвращаться / Фото Designboom
Все площади, которые расположены рядом с башней, будут озеленены согласно планам проекта. Здание планируют завершить в 2024 году. Она должна стать опорой делового симбиоза Милана.
Возможность созерцать город – хороший бонус для работников / Фото Designboom