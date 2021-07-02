Сказочный уют природы: как оригинально обустроить дворик городского дома

Не обязательно иметь большой сад рядом с частным домом, чтобы наслаждаться гармонией природы и провести время в уюте. Обустроить фантастический дворик можно рядом с многоквартирным домом.

Обустроить сказочный дворик в доме самостоятельно – достаточно сложное дело. Но если соседи договорятся превратить свое пространство в невероятное место, в котором можно наслаждаться жизнью, то они могут достичь просто фантастического результата.

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Роскошь в городском дворике / Фото Elle Decor

Во дворе этого дома в Барселоне создали освежающий овощной оазис с горшками с ароматическими растениями, геранями, олеандрами, кустарниками и местными растениями. Проводить время в таком дворике – большое удовольствие.

Бассейн – украшение двора / Фото Elle Decor

Вода – это всегда отличное решение. Весь стиль вокруг повторяет тон, заданный бассейном, что в результате образует уникальную гармонию.

Прекрасная локация для чтения и общения / Фото Elle Decor

Теплое общение – это залог добрососедских отношений, похвастаться которыми хотел бы любой дом. Создать место для неторопливых разговоров – цель каждого жителя дома.

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