Сказочная недвижимость: удивительные замки США, в которых живут люди
Источник:Love property
Одни из лучших замков мира традиционно разбросаны по старой Европе, однако в мире есть немало роскошной и королевской недвижимости. Невероятная подборка замков – это дома, в которых проживают обычные люди.
Кроме привычных домов и резиденций на рынке недвижимости США можно встретить и такую изюминку, как замок принцессы или приют короля. Несмотря на свой помпезный вид эти здания построены не для особ королевской крови, а для обычных людей.
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Замок Парсон, штат Техас
- Стоимость: 6,5 миллионов долларов
Замок расположен на вершине холма, рядом с живописным озером. Роскошная недвижимость возведена на более чем двух гектарах земли и поднимается на пять впечатляющих этажей.
Сооружение обладает всеми характерными признаками замка: подъемный мост, башни и даже ров. Внутри интерьер наполнен высокими потолками, арочными окнами, пышными светильниками и высокими колоннами. Замок имеет 10 спален и 15 ванных комнат.
Замок Хендерсон, Мичиган
- Стоимость: 4 миллиона долларов
Этот потрясающий семейный дом расположен на склонах Вест-Мейн-Хилл, с видом на центр. Каждая комната наполнена изысканными деталями, такими как элегантное красное дерево, столетний дуб, хрустальные люстры и витражи.
Голливудский замок, Калифорния
- Стоимость: 5 миллионов долларов
Уникальное сооружение расположено в самом центре Лос-Анджелеса, на вершине холма. Современный замок занимает площадь 600 квадратных метров и состоит из пяти спален и шести ванных комнат.
Фермерский замок, штат Арканзас
- Стоимость: 4,8 миллиона долларов
Владельцы этой недвижимости позиционируют ее как мечтательную сельскую усадьбу в европейском стиле. Замок возведен из более 4 тысяч тонн камня, каждый кусок вручную обтесан и хитроумно установлен на своем месте.
Живописная усадьба дома простирается на 35 гектаров / Фото Love property
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Современная крепость, штат Пенсильвания
- Стоимость: 3 миллиона долларов
Дизайн современной крепости вдохновлен шотландской историей. Он расположен на 11 гектарах земли и имеет впечатляющий фасад и идеально ухоженную территорию. В замке есть 7 спален и шесть ванных комнат, а также несколько гостиных. Внутренние помещения отличаются величественными элементами. Главной изюминкой сооружения есть библиотека, которую привезли из бельгийского замка.
В замке есть двери 18 века привезены из буддистского храма / Фото Love property