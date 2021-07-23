Кроме привычных домов и резиденций на рынке недвижимости США можно встретить и такую изюминку, как замок принцессы или приют короля. Несмотря на свой помпезный вид эти здания построены не для особ королевской крови, а для обычных людей.

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Замок Парсон, штат Техас

Стоимость : 6,5 миллионов долларов

Замок расположен на вершине холма, рядом с живописным озером. Роскошная недвижимость возведена на более чем двух гектарах земли и поднимается на пять впечатляющих этажей.

Сооружение обладает всеми характерными признаками замка: подъемный мост, башни и даже ров. Внутри интерьер наполнен высокими потолками, арочными окнами, пышными светильниками и высокими колоннами. Замок имеет 10 спален и 15 ванных комнат.

Площадь замка составляет более 1 тысячи квадратных метров / Фото Love property

Замок Хендерсон, Мичиган

Стоимость : 4 миллиона долларов

Этот потрясающий семейный дом расположен на склонах Вест-Мейн-Хилл, с видом на центр. Каждая комната наполнена изысканными деталями, такими как элегантное красное дерево, столетний дуб, хрустальные люстры и витражи.

В замке оборудована ванная на крыше, откуда можно насладиться невероятными видами / Фото Love property

Голливудский замок , Калифорния

Стоимость : 5 миллионов долларов

Уникальное сооружение расположено в самом центре Лос-Анджелеса, на вершине холма. Современный замок занимает площадь 600 квадратных метров и состоит из пяти спален и шести ванных комнат.

В замке есть множество террас для развлечения и отдыха / Фото Love property

Фермерский замок , штат Арканзас

Стоимость : 4,8 миллиона долларов

Владельцы этой недвижимости позиционируют ее как мечтательную сельскую усадьбу в европейском стиле. Замок возведен из более 4 тысяч тонн камня, каждый кусок вручную обтесан и хитроумно установлен на своем месте.



Живописная усадьба дома простирается на 35 гектаров / Фото Love property

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Современная крепость , штат Пенсильвания

Стоимость : 3 миллиона долларов

Дизайн современной крепости вдохновлен шотландской историей. Он расположен на 11 гектарах земли и имеет впечатляющий фасад и идеально ухоженную территорию. В замке есть 7 спален и шесть ванных комнат, а также несколько гостиных. Внутренние помещения отличаются величественными элементами. Главной изюминкой сооружения есть библиотека, которую привезли из бельгийского замка.



В замке есть двери 18 века привезены из буддистского храма / Фото Love property