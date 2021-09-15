Величественное здание может похвастаться большой территорией – владельцы станут хозяевами 118 гектаров сказочной природы. Живописная локация обеспечила жителям невероятные пейзажи.

Кстати Современные элементы и сельская душа: загородный дом с удивительными сочетаниями

Гармония естественного величия и изящества / Фото James Edition

Территория дома граничит с национальным парком Ганнисон. Также рядом есть Крестед-Бет – один из лучших горных курортов США.

Удивительная локация / Фото James Edition

Камень и дерево – основные материалы дома, что явлется максимально удачным вариантом в связке с окружающей природой. Новым владельцам придется выложить за воплощение мечты 12 миллионов долларов.

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