Kastelaz Hof House – это невероятное творение студии Питера Пичлера. Вилла находится на севере Италии, среди сказочного ландшафта Термено.

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Дом имеет площадь 380 квадратных метров, но размеры далеко не основное его преимущество. Изящный дом является жемчужиной виноградника Кастеллац и предлагает жителям просто невероятные виды.

Пейзажи как из полотна художника / Фото Archdaily

Поскольку здание расположено на вершине, архитекторы решили обеспечить обзор на местность на 360 градусов. Воплотить это помогли большие панорамные окна, вместе с тем гарантирующие попадание в дом большого количества солнечного света.

Лучшую местность трудно представить / Фото Archdaily

Геометрия дома подражает архитектуре окружающей деревни. Это позволяет вилле, несмотря на свои размеры и изящный дизайн, вписываться в окружающую атмосферу.

Место для наслаждения чтением и размышлениями / Фото Archdaily