Скандинавский стиль характеризуется известным чувством хюгге и имеет особые, невероятные черты. Именно в таком стиле спроектировали уютную хижину посреди леса штата Огайо.

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У дома черный металлический фасад, а вертикальные белые рамы являются особенной "изюминкой" внешнего вида. Строгий фасад​ / Фото Contemporist

Внутренние помещения имеют потолки высотой более 3,5 метра, которые делают пространство просторным и свободным. Гостиная обставлена светлым диваном и кожаным пуфиком.

Милый дизайн​ / Фотo Contemporist

Небольшая миникухня имеет черные шкафы и белую столешницу с подвесными деревянными полками. Обеденная зона также может служить письменным столом. Она установлена напротив окна, которое позволяет свободно наблюдать за природой.

Замечательное место как для работы, так и отдыха​ / Фото Contemporist

Спальня расположена в верхнем помещении хижины на мансарде.

В потолке встроено окно, чтобы жители могли наслаждаться звездами.

Креативное решение​ / Фото Contemporis