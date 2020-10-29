Скандинавский стиль, два кабинета и панорама Днепра – фото стильной квартиры в Киеве
Дизайнеры создали уютный дом для пары предпринимателей, проживающих в украинской столице.
Квартира расположена в Киеве, возле станции метро "Славутич", рассказывает The Village.
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Хозяева дома много работают, поэтому каждый из них имеет отдельный кабинет. Проект реализовала студия дизайна Fild.
В квартире достаточно большие окна, которые дают много естественного света / Фото The Village
Над интерьером работали около пяти месяцев. Из квартиры открывается вид на Днепр.
В доме ни делали перепланировку, так как большинство стен являются опорными конструкциями. Это стало определенным вызовом для дизайнеров, ведь они привыкли создавать планировку фактически с нуля.
Встроенные шкафы выполняют роль гардеробной / Фото The Village
Дизайнеры называют стиль помещения одновременно зрелым и современным. Здесь есть много элементов скандинавского стиля. Стены решили украсить теплым деревом и оставить немного бетона для контраста.
В четырехкомнатной квартире придерживались единого стиля и цветовой гаммы. Хозяева выбрали оттенки тепло-серого и бежевого.
Кухня имеет очень необычный дизайн / Фото The Village
Интересно выглядит решение для кухни. Монолитная Г-образная конструкция из дерева перетекает из кухни в гостиную. Это сделали с целью расширить пространство, ведь места было довольно мало. Пол в этой зоне выполнили из керамогранита.
В гостиной есть большой диван, который можно трансформировать в лаунж-зону.
В кабинете оставили бетонные стены / Фото The Village
Кабинеты владельцев квартиры выполнены в едином минималистическом стиле. В рабочем пространстве мужчины есть стол, стул и кресло для чтения. Жена имеет дополнительное место для сидения на широком подоконнике, которое образует единую конструкцию с письменным столом. Здесь открывается великолепная панорама – ведь квартира расположена на 17 этаже вблизи Днепра.
Все двери в квартире сделали скрытыми – покрасили в один цвет со стенами. Там, где это было возможно, двери не ставили вообще – например, в гостиной.
В спальне есть выход в ванную комнату / Фото The Village
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Единственным помещением, которое удалось частично перепланировать, стал санузел. Его расширили и установили душевую кабину и отдельно стоящую ванну.
Ванная комната в темно-серых оттенках / Фото The Village
По желанию владельцев здесь сделали две отдельных раковины с зеркалами, а также много места для хранения. Это нужно хозяевам, ведь их работа связана с косметикой.
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