Дизайнеры создали уютный дом для пары предпринимателей, проживающих в украинской столице.

Квартира расположена в Киеве, возле станции метро "Славутич" , рассказывает The Village .

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Хозяева дома много работают, поэтому каждый из них имеет отдельный кабинет . Проект реализовала студия дизайна Fild .



В квартире достаточно большие окна, которые дают много естественного света / Фото The Village



Над интерьером работали около пяти месяцев. Из квартиры открывается вид на Днепр .

В доме ни делали перепланировку, так как большинство стен являются опорными конструкциями. Это стало определенным вызовом для дизайнеров, ведь они привыкли создавать планировку фактически с нуля .



Встроенные шкафы выполняют роль гардеробной / Фото The Village

Дизайнеры называют стиль помещения одновременно зрелым и современным . Здесь есть много элементов скандинавского стиля . Стены решили украсить теплым деревом и оставить немного бетона для контраста .

В четырехкомнатной квартире придерживались единого стиля и цветовой гаммы. Хозяева выбрали оттенки тепло-серого и бежевого .



Кухня имеет очень необычный дизайн / Фото The Village

Интересно выглядит решение для кухни. Монолитная Г-образная конструкция из дерева перетекает из кухни в гостиную . Это сделали с целью расширить пространство, ведь места было довольно мало. Пол в этой зоне выполнили из керамогранита.



В гостиной есть большой диван, который можно трансформировать в лаунж-зону .



В кабинете оставили бетонные стены / Фото The Village

Кабинеты владельцев квартиры выполнены в едином минималистическом стиле . В рабочем пространстве мужчины есть стол, стул и кресло для чтения. Жена имеет дополнительное место для сидения на широком подоконнике, которое образует единую конструкцию с письменным столом . Здесь открывается великолепная панорама – ведь квартира расположена на 17 этаже вблизи Днепра.

Все двери в квартире сделали скрытыми – покрасили в один цвет со стенами. Там, где это было возможно, двери не ставили вообще – например, в гостиной.



В спальне есть выход в ванную комнату / Фото The Village

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Единственным помещением, которое удалось частично перепланировать , стал санузел. Его расширили и установили душевую кабину и отдельно стоящую ванну.



Ванная комната в темно-серых оттенках / Фото The Village

По желанию владельцев здесь сделали две отдельных раковины с зеркалами , а также много места для хранения. Это нужно хозяевам, ведь их работа связана с косметикой.

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