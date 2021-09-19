Скандинавская палитра: как превратить домашний интерьер в уютные объятия

О хюгге – скандинавском стиль жизни, нацеленном на счастье каждого человека – уже успел услышать каждый. Эта концепция нашла свое воплощение и в дизайне интерьеров.

Цвет – один из главных акцентов любого интерьера. С его помощью можно не только подчеркнуть важные детали или визуально увеличить пространство, но и создать невероятную уютную атмосферу, в которую захочется возвращаться каждый день.

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Белый

Поскольку в скандинавских странах мало солнечного света, то белый цвет довольно часто становится базой для интерьера. Он визуально увеличивает пространство и делает его светлее. Кроме того, он гармонично сочетается с любым другим цветом, что придает идеям гибкости.

На недостаток света здесь не пожалуешься / Фото Pinterest

Серый

Отличное решение для случаев, когда нужно сыграть на контрасте. В основном в него красят одну стену или определенную зону. В качестве главного он будет уместен только в больших помещениях.

Нетипичное решение / Фото Pinterest

Черный

Дозированные черные элементы – незаменимый атрибут скандинавского интерьера. Он никогда не выступает в роли главного, а лишь кое-где подчеркивает акценты.

Черные детали всегда уместны / Фото Pinterest

Слоновая кость

Изысканный и милый цвет, который является отличной альтернативой для белого. В сочетании с деревом создает очень нежную и утонченную атмосферу.

Всегда удачный выбор​ / Фото Pinterest

Желтый и другие яркие цвета

Без "уютного" декора и ярких деталей представить скандинаський стиль просто невозможен. Но стоит помнить, что главное – это соблюдение баланса. Детали не должны перебирать на себя все внимание.

Удачный декор и детали – "вишенка" интерьера / Фото Pinterest