Ремонт – непростой период, когда расходы семьи растут. Дизайнер советует, как сделать ремонт бюджетней, а также рассказывает, на чем нельзя экономить.

Когда мы делаем ремонт, часто расходы превышают наши ожидания. Всем хочется иметь четкий контроль за своими финансами и экономить там, где это возможно. Рассказываем, на чем можно и нельзя экономить во время ремонта.

Читайте Акцентная стена в интерьере: стильное решение для современных квартир

На чем можно сэкономить

Количество предметов

Можно приобрести столько стульев для обеденного стола, сколько есть членов семьи, а потом докупить. То же касается различных пуфиков, кресел, предметов декора.



Во время ремонта можно сэкономить на декоре / Фото Realty.rbc

Отдельно стоящая мебель

Даже если вы приобретете бюджетный вариант, со временем его можно без проблем заменить.

Сложные решения в интерьере

Откажитесь от скрытых дверей, плинтусов и так далее.

Батареи

Не обязательно сразу менять все радиаторы на дизайнерские. Их можно просто покрасить в другой цвет – и это будет выглядеть достаточно современно.

Плитка

Сегодня существует немало бюджетных вариантов качественной плитки, в том числе и от украинских производителей.



Отдельно стоящую мебель со временем можно заменить / Фото Rutage

На чем нежелательно экономить

Отделка: стены, пол, потолок

Здесь все зависит от вашей цели. Если вы хотите жить в квартире долго, то лучше не экономить.

Освещение



Желательно выбирать качественные варианты освещения / Фото Complet-info

Качественный свет важен для здоровья и комфорта. А красивые светильники сделают ремонт современным.

Бытовая техника

Если вы хотите, чтобы она служила долго и не ломалась, то лучше покупать качественную технику. Она немного дороже, но не требует частого ремонта и обслуживания.

На чем нельзя экономить

Сантехника

Особенно это касается унитазов, кранов, моек. Выбирайте качественные варианты, которые будут служить долго.

Предметы личного комфорта

Это вещи, которые обеспечивают ваш комфортный отдых, и, возможно, работу из дома. Например, хороший матрас на кровать или стул для работы.

Встроенная мебель



На встроенной мебели лучше не экономить / Фото domodel.net

Ее не получится заменить через некоторое время, поэтому лучше сразу покупать качественные варианты.

Интересно Как поддерживать чистоту в доме без усилий: советы на каждый день

Бригада для ремонта

Неквалифицированная бригада способна испортить даже дорогие материалы, а также потратить ваше время, силы и нервы. Поэтому обязательно найдите хороших мастеров.