При правильном использовании синий цвет способен создать атмосферу элегантности, но не будет ассоциироваться с темным и готическим стилем. Этот оттенок будет выглядеть просто невероятно в комнатах, предназначенных для работы или официальных событий.

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С точки хора психологии синий цвет оказывает успокаивающее действие. По этой причине следует использовать его в спальне – это поможет создать атмосферу расслабления и отрыва от внешнего мира. С помощью такого оттенка можно создать фокус интерьера.

Прекрасный интерьер / Фото homebook

Если же у вас есть непреодолимое желание покрасить все стены в комнате в синий цвет, здесь стоит обратить внимание на освещение и размер помещения. Если в комнате не хватает естественного света или ее площадь невелика, выбрав только синий цвет, получите эффект закрытой коробки – комната станет оптически меньшей, тесной и мрачной.

Продуманные решения / Фото homebook

Синий цвет также часто встречается при выборе цвета мебели, чаще всего – кровать, диваны или стулья. Для того чтобы лучше обыграть синюю мебель, нужно сыграть на контрасте. Следует сосредоточиться на минимализме и сочетать темно-синюю мебель со светлыми стенами – белой или серой.

Прекрасный выбор / Фото homebook