Синагога была построена под Киевом на месте, где происходили многочисленные убийства в Бабьем Яру. За два дня 1941 года нацистская партия убила около 34 000 евреев из города – одно из крупнейших массовых убийств во время Холокоста . Мануэль Герц спроектировал здание до 80 годовщины трагедии. Однако он не хотел создавать мрачный мемориал.

Читайте также Все в горошек: художница раскрасила ботанический сад в Нью-Йорке - яркие фото

Можно подумать, что ответной реакцией на эту почти невероятно негуманную резню должна быть небольшая, минималистичная и монументальная архитектура, – сказал Герц Dezeen. Архитектурная история мемориалов жертвам жертв Холокоста наполнена ими. Но я хотел подойти к проекту совсем по-другому.

Синагога в Бабьем Яру / Фото dezeen

Вместо того, чтобы создать монументальное здание, Герц спроектировал сооружение, которое движется и напоминает исторические деревянные церкви в Украине и объемные 3-D книги .

Потолок, движется, а балкон и сиденья складываются / Фото dezeen

Я твердо уверен, что монументальный и статический подход будет неправильным, – сказал Герц. Мы никогда не сравняемся с монументальными страданиями резни через монументальную архитектуру.

Синагога в бабье Яра / Фото dezeen

Итак, идея создания для архитектуры, имеет перформативном и трансформационный особенность, создает новый коллективный ритуал, который является памятным, так же, как это создает чувство удивления и страха у людей, – рассказывает автор проекта.

Синагога в бабье Яра / Фото dezeen

Здание состоит из пары стен высотой 11 метров и шириной 8 метров , которые были построены из стали и покрыты дубом. Одна из стен установлена на дорожке, чтобы ее можно было перемещать с помощью ручной лебедки . В "сложенном" виде две стены располагаются вместе, но в "развернутом" виде создается трехмерная синагога с выдвижной крышей и балконом с креслами, которые складываются.

Синагога в Бабьем Яру / Фото dezeen

Я верю, что никто не может устоять перед соблазном открыть книгу и увидеть, как разворачивается новый мир, – сказал Герц.

Мы можем потеряться в этом новом мире, именно то, что происходит, когда мы собираемся, чтобы помолиться в синагоге – мы вместе открываем книгу – продолжил он.

Вам понравится Тысячелетние развалины под стеклянным полом в сети супермаркетов Lidl: фото

Синагога стоит на деревянной платформе и имеет стены, украшенные молитвами и благословениями . Потолок расписан звездным созвездием , которое было видно над Киевом, в день трагедии 1941 года, а также символами и иконографией , что касаются интерьеров исторических синагог Украины 17-18 века.

Росписи на потолке / Фото dezeen