В Швеции продают квартиру за 3 гривны: почему ее никто не покупает
Муниципалитет шведской коммуны Сурселе решил продать 8 квартир, находящихся в его собственности. Хотя цену на них поставили невероятную – всего 1 крону, покупать одно из помещений никто не спешит.
Источник:Svt Nyheter
Муниципалитет выставил квартиру на продажу за 1 крону (около 3 гривен 36 копеек – 24 канал). Однако в коммуне нет дефицита жилья, и желающих ее приобрести тоже пока нет.
Оригинально Ретро-холодильник в интерьере: интересные идеи с фото
Дом, в котором продают квартиру за 1 крону / Фото Svt Nyheter
Муниципалитет Сурселе имел в собственности 8 квартир, которые сдавали в аренду. Жителям предложили приобрести квартиры за символическую сумму – 1 крону.
5 из 8 жителей согласились выкупить квартиры, еще 2 пока продолжают арендовать жилье. Муниципалитет впоследствии продаст и эти помещения.
Один из арендаторов нашел другое жилье, поэтому его квартира сейчас выставлена на продажу. Квартиру площадью 57 квадратных метров можно приобрести за 1 крону. Если желающих будет несколько, между ними устроят аукцион.
Помещение достаточно светлое и просторное / Фото Svt Nyheter
Объявление было опубликовано 14 января, однако пока квартирой никто не заинтересовался.
Современные технологии Придумали студенты: 5 лучших идей для интерьера с недели дизайна в Стокгольме
В Сурселе проживает около 3 тысяч человек. Характерной особенностью коммуны является то, что здесь нет школ.
Молодых людей, которые хотят здесь жить, много, но они не звонят мне, чтобы снять квартиру. Они устраиваются на работу и покупают недорогие дома, – рассказывает местный риелтор.
Поделиться новостью