Муниципалитет шведской коммуны Сурселе решил продать 8 квартир, находящихся в его собственности. Хотя цену на них поставили невероятную – всего 1 крону, покупать одно из помещений никто не спешит.

Муниципалитет выставил квартиру на продажу за 1 крону (около 3 гривен 36 копеек – 24 канал). Однако в коммуне нет дефицита жилья, и желающих ее приобрести тоже пока нет.

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Коммуна Сурселе – небольшая административно-территориальная единица на севере Швеции.



Дом, в котором продают квартиру за 1 крону / Фото Svt Nyheter

Муниципалитет Сурселе имел в собственности 8 квартир, которые сдавали в аренду. Жителям предложили приобрести квартиры за символическую сумму – 1 крону.

5 из 8 жителей согласились выкупить квартиры, еще 2 пока продолжают арендовать жилье. Муниципалитет впоследствии продаст и эти помещения.

Один из арендаторов нашел другое жилье, поэтому его квартира сейчас выставлена на продажу. Квартиру площадью 57 квадратных метров можно приобрести за 1 крону. Если желающих будет несколько, между ними устроят аукцион.



Помещение достаточно светлое и просторное / Фото Svt Nyheter

Объявление было опубликовано 14 января, однако пока квартирой никто не заинтересовался.

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В Сурселе проживает около 3 тысяч человек. Характерной особенностью коммуны является то, что здесь нет школ.