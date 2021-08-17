Район в котором расположена квартира холостяка, более известный как квартал Возрождения. Он уникален старинной архитектурой и мощеными улицами, которые привлекают туристов со всего мира.

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Именно здесь, по просьбе молодого ученого, архитекторы модернизировали пространство площадью 79 квадратных метров. Основная задача состояла в сохранении оригинальных деталей 17 века.

Стены покрыты грубой штукатуркой / Фото Dwell

Светлое покрытие пола контрастирует с балками / Фото Dwell

В квартире много оттенков зеленого / Фото Dwell

Массивные каменные камины, огромные дубовые балки и высокие потолки – это лишь некоторые из оригинальных элементов, которые восстановили архитекторы. Чтобы дополнить оригинальные деревянные балки, команда использовала грубую штукатурку и светлые породы для пола. Для завершения композиции, они интегрировали в пространство модульную мебель.

В зоне кухни сохранено исторический камин / Фото Dwell

Встроенная мебель / Фото Dwell

Несмотря на ограниченную площадь, архитекторам удалось улучшить зонирование. Решение объединить кухню со столовой расширило пространство.

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Спальня / Фото Dwell Спальня / Фото Dwell

Минималистичный интерьер / Фото Dwell

Минималистичный интерьер / Фото Dwell

Минималистичный интерьер / Фото Dwell