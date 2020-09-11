Техника полированного бетона не нова и когда-то применялась только в промышленных и коммерческих помещениях. Впрочем, сегодня отшлифованный до блеска пол все чаще используют и в частных домах. Простая смесь нескольких строительных материалов серьезно экономит время и нервы домовладельцам.

Чаще всего полированные полы используют в квартирах с интерьером в стиле лофт, гранж или индустриальном, сообщает Archdaily.

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5 вариантов интерьера с полированным полом

Этнический стиль



Дом сделан в современном бразильском этническом стиле / Фото Archdaily

Расположенный в небольшой деревне между океаном и рекой, дом построен по классическим представлениям бразильской архитектуры с мягкой крышей и белыми стенами. Внутри мебель сделана из грубого неотесанного дерева, стены украшены плакатами, а пол сделан из полированного бетона.

Индустриальный стиль



Индустриальный стиль идеально подходит для полированного пола / Фото Archdaily

Здесь владельцы использовали полированный бетон в доме в индустриальном стиле. Освещение и электрика были выполнены в оцинкованных трубопроводах и желобах. Стены облезлые специально, чтобы оставить кирпич голым.

Загородный дом



Этот домик возвели прямо посреди гор / Фото Archdaily

Этот дом расположен за городом и был возведен из природного камня. Интерьер отличается использованием красного дерева, металла черного цвета и точечного освещения. Конечно, пол здесь покрывает полированный бетон.

Частный дом



Дом одноэтажный / Фото Archdaily

Это здание стоит на больших Y-образных конструкциях, но низкое и длинное. Пространства здесь открытые, а мебель изысканная. Впрочем, большинство стен в этом помещении бетонные, поэтому полированный пол гармонично вписался в интерьер.

Минималистичный стиль



Строгие линии сигнализируют о минималистичном дизайне / Фото Archdaily

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Строгие линии и отсутствие декора являются главными особенностями этого дома. Дизайнеры использовали небольшое количество цветов, которые вместе образовали светлое и приятное пространство. Логическим дополнением к белым стенам здесь стал бетонный серый пол.