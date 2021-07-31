Шебби-шик начал набирать популярность в 1980-х годах. Основными его элементами стали винтаж, пастельные цвета и изящный декор. Этот стиль обычно ассоциируют с нежностью и романтичностью.

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Шебби-шик имеет свои правила, которых следует придерживаться, иначе общее впечатление от интерьера будет иметь не слишком красивый оттенок.

Пастельные цвета

Основная цветовая гамма шебби-шика – от белого до розового и голубого. Элементы мебели могут контрастировать, но стоит очень скрупулезно их подбирать, ведь гармония – это фундамент стиля.

Удачный контраст / Фото Decoraid

Изысканная гармония / Фото Decoraid

Изящная мебель

Мебель в шебби-шике в основном имеет потертости, но они лишь подчеркивают их привлекательность. Даже если поиск удачного комода займет много времени, игнорировать важность этой детали интерьера не стоит. Поверьте, результат стоит любых усилий.

Мебель шебби-шика всегда оригинальная​ / Фото Decoraid

Декор

Естественность и нежность – это главные параметры, которым должны соответствовать детали шебби-шика. Правда, изысканный декор требует несколько больших инвестиций, однако они помогут создать пространство, которое ежедневно будет вас вдохновлять, а гости не смогут оторвать взгляд от вашего дома.

Изысканный декор гарантирует неповторимую атмосферу​ / Фото Decoraid