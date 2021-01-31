Здесь можно не только вкусно поесть, но и сделать забавные фото в инстаграм. Смотрите, как выглядят посетители, которые сидят на стульях в виде животных.

Источник: Goods Home Design Rainforest – всемирная сеть кафе, имеющих интерьер с тематикой джунглей. Для отдыха Гнездо среди деревьев: как выглядит интерьер идеального дома для релакса в Финляндии

На этих стульях можно сделать замечательные фото / Фото Goods Home Design В этом ресторане посетители могут посидеть на смешных и оригинальных стульях. Каждый стул изготовили из твердых пород дерева и расписали вручную.

Оригинальный декор в известной сети кафе / Фото Goods Home Design В ресторанах Rainforest можно увидеть не только забавные барные стулья, но и полюбоваться интерьером, стилизованным под растительность влажных тропических лесов.

Все стулья расписаны вручную / Фото Goods Home Design По теме 10 дизайнерских решений, которые не решают проблемы, а делают их еще больше