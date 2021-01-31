Сидеть на зебре или жирафе: сеть известных ресторанов предлагает посетителям смешные стулья
Здесь можно не только вкусно поесть, но и сделать забавные фото в инстаграм. Смотрите, как выглядят посетители, которые сидят на стульях в виде животных.
Источник: Goods Home Design
Rainforest – всемирная сеть кафе, имеющих интерьер с тематикой джунглей.
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На этих стульях можно сделать замечательные фото / Фото Goods Home Design
В этом ресторане посетители могут посидеть на смешных и оригинальных стульях.
Каждый стул изготовили из твердых пород дерева и расписали вручную.
Оригинальный декор в известной сети кафе / Фото Goods Home Design
В ресторанах Rainforest можно увидеть не только забавные барные стулья, но и полюбоваться интерьером, стилизованным под растительность влажных тропических лесов.
Все стулья расписаны вручную / Фото Goods Home Design
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