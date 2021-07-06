Современный интерьер площадью 255 квадратных метров, включает гостиную, столовую, кухню, зону для игр, санузел и гардероб. Сдержанность общих помещений перетекает в зону для детей, причем этот переход никак не влияет на концепцию дома.

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Коридор



Серый в интерьере: пример квартиры в Киеве / Фото home-designing



Серый в интерьере: пример квартиры в Киеве / Фото home-designing

Атмосферное освещения коридора сразу настраивает на уют и комфорт, который будет сопровождать посетителей во всех комнатах апартаментов. Подсветка подчеркивает стену с ребристой текстурой, скрытой за зеркалом модной формы. В настенный шкаф аккуратно помещается стильный пуф. Элегантные черные крючки для верхней одежды крепятся к серой гранитной плитки.

Подвесные лестницы в холле изготовлены из светлого дерева. Чтобы использовать пространство под ними с пользой, архитекторы устроили здесь место для массивных горшков с цветами.

Гостиная



Серый в интерьере: пример квартиры в Киеве / Фото home-designing

Диван и журнальный столик размещены в центре комнаты. Камин приближается к краю дивана, а главным элементом становится стена на которой висит экран телевизора.



Серый в интерьере: пример квартиры в Киеве / Фото home-designing

Основой для мебели становится бледно-серый коврик, а столики дополняют эстетику черного камина. Аналогичный концепт архитекторы выбрали и для TV-тумбы, из-за которой проступает текстурная стена из ребристого гипса.



Серый в интерьере: пример квартиры в Киеве / Фото home-designing

Серые шторы не просто украшают окно, но и смягчают разрыв между гостиной и столовой.

Ближе к камину пол из белого дуба меняется на микроцемент. Здесь же пространство дополняет минималистичный пуфик.



Серый в интерьере: пример квартиры в Киеве / Фото home-designing



Серый в интерьере: пример квартиры в Киеве / Фото home-designing

Кухня-столовая



Серый в интерьере: пример квартиры в Киеве / Фото home-designing



Серый в интерьере: пример квартиры в Киеве / Фото home-designing



Серый в интерьере: пример квартиры в Киеве / Фото home-designing

Большой деревянный стол с удобными стульями открывает зону столовой. Плетеные плафоны украшают и освещают помещение. Стеклянная стена пропускает дополнительный свет с верхнего этажа дома и подчеркивает открытость кухни-столовой.

Пространство для отдыха и игр



Серый в интерьере: пример квартиры в Киеве / Фото home-designing



Серый в интерьере: пример квартиры в Киеве / Фото home-designing

Уютная игровая комната расположена рядом с входом в дом. Небольшой диван напротив телевизора предназначен для просмотра мультиков и дневного сна. Столики, что стоят рядом, могут использоваться как для хранения игрушек, так и для уроков рисования.

В углу комнаты находиться симпатичный стол и детские стулья. Интерактивная доска предназначена для развития творчества и организаторских способностей ребенка.

План первого этажа



План апартаментов / Фото home-designing

План апартаментов / Фото home-designing

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