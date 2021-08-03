Семья переехала в мобильный дом площадью 49 квадратов: преимущества крошечного жилья

Строительная компания Mint Tiny House, специализирующаяся на создании экологических домов на колесах, представила новый проект для семьи из Канады. Супруги из 4-летним сыном давно мечтали переехать в собственный дом, который бы соответствовал их потребностям.

Семья давно решила. что хочет проживать в гибком и функциональном пространстве. По словам супругов, они являются сторонниками минимализма, продуманного дизайна и решений, которые их объединяют. А мобильность дома стала определяющим фактором при заказе проекта.

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Семья Шенизы Джордана и их 4-летнего сына Калле, всегда отличались готовностью к стихийным бедствиям. Им импонирует идея, что теперь к непредвиденным обстоятельствам готов и небольшой дом. Если придется бежать от лесных пожаров или просто переезжать в другое место из-за изменения планов, будет легко перевезти с собой все нажитое имущество, что ускорит адаптацию в новом месте.

Участок и дом



Небольшая гостиная / Фото Dwell

Шениз и Джордан купили участок (площадью 1,6 гектара) в сельской местности, чтобы убежать от суеты большого города. Приобретенная земля засажена деревьями, а участок с лугом будет использоваться как город для выращивания домашних продуктов.

Пара признается, что им нравится проводить время на открытом воздухе, поэтому они не рассматривали вариант, чтобы дом располагался посреди городского бетона.

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Крошечный семейный домик Park Model обшит кедром. Крыша выполнена из долговечного металла и идеально подходит под климат Канады и США, сохраняя при этом возможность легкой перевозки.



В доме много естественного света / Фото Dwell

Помещение украшает аккуратный сосновый потолок карамельного цвета и ламинат, окрашенный в белый цвет. В Park Model много окон и дверей, поэтому в дом проникает много естественного света.

Чем меньше у вас вещей, тем меньше вы к ним привязываетесь



Ламинат насыщенного коричневого цвета имитирует сосновый потолок / Фото Dwell

Небольшие помещения освобождают вас от лишнего и побуждают проводить больше времени вместе, выходить на улицу, придумывать новые формы отдыха. Семья делится наблюдением, что большой дом, будто разделял их и они почти не имели общих развлечений.

При этом, в крошечном доме есть все необходимое: посудомоечная, стиральная и машина для сушки одежды, пол с подогревом, двойная раковина, полноценная ванная и 2 спальни.



Светлая спальня / Фото Dwell



Светлая спальня / Фото Dwell

Шениз также считает, что крошечные дома имеют важное значение для экологии и экономического положения населения, ведь семьи смогут покупать недвижимость без необходимости платить ипотеку.



Санузел / Фото Dwell