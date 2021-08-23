Сельская изысканность: как создать идеальную кухню в стиле рустик

Сельская местность вдохновляет на покой и размеренную жизнь. С помощью дизайнерских способов в собственном доме можно создать совершенный стиль, который будет радовать каждый день.

Романтический стиль рустик – европейская вариация известного стиля кантри. В переводе означает "простоватый", "сельский". Кухня, оформленная в таком стиле, будет иметь ауру размеренности, нежности и покоя.

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Для рустика размер кухни не играет большого значения. Именно мелкие детали вносят в простой интерьер дух милого стиля.

Особое внимание к мебели

Окрашенные в белый цвет кирпичные стены переносят нас в старинные дома. Создайте открытые места для хранения, чтобы выставить лучшую посуду. Раздвижные дверцы на всю длину стены помогут скрыть нежелательные детали.

Старые двери

Такая мебель прекрасно сочетается с потолком с открытыми деревянными балками / Фото ELLEDecor

Для того, чтобы добавить в современный стиль сельскую нотку, украсьте пространство кухни старыми, декорированными дверями. Замечательным сочетанием станут базовые шкафы с фасадом от пола до потолка со старыми деревянными дверями и бахромой.

Кухонный остров

Деревянные рейки переосмысливают классические балки / Фото ELLEDecor

Стол посреди кухни – это замечательное и практичное решение. На кухне можно установить старый стол в деревенском стиле.

Безупречный дизайн создают только с вниманием к деталям. И в этом помогут кондиционеры Daikin, которые гармонично дополнят интерьер и добавят комфорта вашему дому. Ознакомиться с преимуществами кондиционеров Daikin и получить консультацию специалиста можно на сайте , заполнив соответствующую форму.

Глиняные изделия

Красивые детали / Фото ELLEDecor

Рукотворные детали являются классическими элементами в кухнях в деревенском стиле. Стиль рустик можно создать с помощью изделий ручной работы – необработанного пола, окрашенных столешниц или особенной посуды.

Ставка на белый цвет

Уютное пространство / Фото ELLEDecor

Чтобы объединить антиквариат с современным дизайном и уменьшить присутствие камня на стенах, стоит использовать белый цвет. Например, в кухне фермерского дома в Ампурдане стены и потолок побелили в белый цвет для того, чтобы пространство прекрасно взаимодействовал со старинным столом, которому более 100 лет.

Атмосферный белый / Фото ELLEDecor