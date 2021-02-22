Каждый член этой семьи имеет собственный частный домик. Ранее у этой семьи был обычный дом, а потом они решили сделать отдельное пространство для каждого.

Необычная семья живет в Кентукки, в США. Они построили маленький поселок, где у каждого есть собственный дом.

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Общий вид мини-села / Фото LennoxBrinks

Семья из 4 человек имеет аж 6 домов: дом для родителей, 2 отдельные дома для детей, а также домик с двумя ванными, дом для гостей и дом у бассейна.



В родительском доме есть полноценная ванная / Фото LennoxBrinks

Ранее семья Бринкс жила в обычном доме, а затем приобрела участок и сделала альтернативное поселение. Детям нравится жить так.

Я люблю иметь собственное пространство, и иметь возможность настроить свой дом на свой вкус. Не говоря уже о том, что если я не ложусь до поздней ночи или у меня есть друзья, мне не придется беспокоиться о том, чтобы вести себя тихо, – рассказывает сын.



Один из детских домиков / Фото LennoxBrinks

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Гостиная, где семья может собираться вместе / Фото LennoxBrinks

У семьи есть гостиная, где они могут собираться вместе. Есть отдельный домик-кабинет, в котором можно работать из дома. Среди недостатков – избушки детей не имеют собственных санузлов, поэтому им приходится пользоваться ванными в отдельном помещении.



Интерьер дома дочери / Фото LennoxBrinks