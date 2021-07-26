Секреты красивого патио: как обустроить стильный внутренний дворик

Патио в ландшафтном дизайне становится все более популярным решением. Обустройство этой зоны предполагает наличие элементов для отдыха, общения и обедов. Как все предусмотреть – далее.

Патио – это открытый внутренний дворик, окруженный стенами, галереями, воротами, решеткой или зеленым забором с деревьев и кустарников. Основные отличительные черты патио на участке заключаются во вложенном функционале, отсюда можно выделить 3 варианта: патио-столовая, патио-гостиная и терраса.

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Где расположить патио



Идеи для патио / Фото Home-designing

Чаще всего патио становится продолжением дома:

располагается вдоль задней стены дома;

располагается внутри П-образной конструкции;

охватывает угол или выступающую часть строения, если она имеет нестандартную форму.



Идеи для патио / Фото Home-designing

Удаленный вариант встречается, если:

с этой точки открывается живописный вид;

вы используете шезлонги, а это место освещается солнцем;

территория находится в тенистом уголке сада и подходит для отдыха.

Виды и назначение патио

Столовая



Как обустроить патио / Фото Home-designing

Чтобы проводить уютные посиделки с друзьями, не нужно устанавливать громоздкую беседку. Вам понадобится только устойчивый стол и комфортные стулья.

Удобнее располагать уличную обеденную зону недалеко от кухни: идеально, если в кухне есть выход во двор и патио в частном доме находится максимально близко к нему.

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Гостиная



Как обустроить патио / Фото Home-designing

Наслаждаться теплыми летними вечерами гораздо приятнее, если у вас обустроена специальная зона для отдыха. Гостиная-патио предусматривает наличие удобной мебели – диванов, кресел, лежаков с подушками. К ним добавляют небольшой журнальный столик. Дополнительно можно обустроить место для открытого огня или камина.

Терраса для отдыха



Как обустроить патио / Фото Home-designing

Главные элементы этого вида патио – бассейн, джакузи, шезлонги, бар. Если водоема нет и не предвидится, выберите для террасы уютное открытое место с живописным видом и свободным доступом солнца.

Стильные варианты для обустройства зоны патио



Секреты красивого патио: как обустроить стильный внутренний дворик / Фото Home-designing



Как обустроить стильный внутренний дворик / Фото Home-designing



Что такое патио / Фото Home-designing



Патио во дворе / Фото Home-designing



Секреты красивого патио: как обустроить стильный внутренний дворик / Фото Home-designing



Секреты красивого патио: как обустроить стильный внутренний дворик / Фото Home-designing



Секреты красивого патио: как обустроить стильный внутренний дворик / Фото Home-designing



Секреты красивого патио: как обустроить стильный внутренний дворик / Фото Home-designing



Секреты красивого патио: как обустроить стильный внутренний дворик / Фото Home-designing



Секреты красивого патио: как обустроить стильный внутренний дворик / Фото Home-designing



Секреты красивого патио: как обустроить стильный внутренний дворик / Фото Home-designing



Секреты красивого патио: как обустроить стильный внутренний дворик / Фото Home-designing



Секреты красивого патио: как обустроить стильный внутренний дворик / Фото Home-designing



Секреты красивого патио: как обустроить стильный внутренний дворик / Фото Home-designing



Секреты красивого патио: как обустроить стильный внутренний дворик / Фото Home-designing