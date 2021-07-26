Патио – это открытый внутренний дворик, окруженный стенами, галереями, воротами, решеткой или зеленым забором с деревьев и кустарников. Основные отличительные черты патио на участке заключаются во вложенном функционале, отсюда можно выделить 3 варианта: патио-столовая, патио-гостиная и терраса.

Читайте также 3 критерия, которые следует учесть при выборе кондиционера: видео

Где расположить патио

Ідеї для патіо
Идеи для патио / Фото Home-designing

Чаще всего патио становится продолжением дома:

  • располагается вдоль задней стены дома;
  • располагается внутри П-образной конструкции;
  • охватывает угол или выступающую часть строения, если она имеет нестандартную форму.

Ідеї для патіо
Идеи для патио / Фото Home-designing

Удаленный вариант встречается, если:

  • с этой точки открывается живописный вид;
  • вы используете шезлонги, а это место освещается солнцем;
  • территория находится в тенистом уголке сада и подходит для отдыха.

Виды и назначение патио

Столовая

Як облаштувати патіо
Как обустроить патио / Фото Home-designing

Чтобы проводить уютные посиделки с друзьями, не нужно устанавливать громоздкую беседку. Вам понадобится только устойчивый стол и комфортные стулья.

Удобнее располагать уличную обеденную зону недалеко от кухни: идеально, если в кухне есть выход во двор и патио в частном доме находится максимально близко к нему.

К теме Гостиная на террасе: 20 летних вариантов для частных домов – подборка фото

Гостиная

Як облаштувати патіо
Как обустроить патио / Фото Home-designing

Наслаждаться теплыми летними вечерами гораздо приятнее, если у вас обустроена специальная зона для отдыха. Гостиная-патио предусматривает наличие удобной мебели – диванов, кресел, лежаков с подушками. К ним добавляют небольшой журнальный столик. Дополнительно можно обустроить место для открытого огня или камина.

Терраса для отдыха

Як облаштувати патіо
Как обустроить патио / Фото Home-designing

Главные элементы этого вида патио – бассейн, джакузи, шезлонги, бар. Если водоема нет и не предвидится, выберите для террасы уютное открытое место с живописным видом и свободным доступом солнца.

Стильные варианты для обустройства зоны патио

Секрети красивого патіо: як облаштувати стильний внутрішній дворик
Секреты красивого патио: как обустроить стильный внутренний дворик / Фото Home-designing

Секрети красивого патіо: як облаштувати стильний внутрішній дворик
Как обустроить стильный внутренний дворик / Фото Home-designing

Секрети красивого патіо: як облаштувати стильний внутрішній дворик
Что такое патио / Фото Home-designing

Секрети красивого патіо: як облаштувати стильний внутрішній дворик
Патио во дворе / Фото Home-designing

Секрети красивого патіо: як облаштувати стильний внутрішній дворик
Секреты красивого патио: как обустроить стильный внутренний дворик / Фото Home-designing

Секрети красивого патіо: як облаштувати стильний внутрішній дворик
Секреты красивого патио: как обустроить стильный внутренний дворик / Фото Home-designing

Секрети красивого патіо: як облаштувати стильний внутрішній дворик
Секреты красивого патио: как обустроить стильный внутренний дворик / Фото Home-designing

Секрети красивого патіо: як облаштувати стильний внутрішній дворик
Секреты красивого патио: как обустроить стильный внутренний дворик / Фото Home-designing

Секрети красивого патіо: як облаштувати стильний внутрішній дворик
Секреты красивого патио: как обустроить стильный внутренний дворик / Фото Home-designing

Секрети красивого патіо: як облаштувати стильний внутрішній дворик
Секреты красивого патио: как обустроить стильный внутренний дворик / Фото Home-designing

Секрети красивого патіо: як облаштувати стильний внутрішній дворик
Секреты красивого патио: как обустроить стильный внутренний дворик / Фото Home-designing

Секрети красивого патіо: як облаштувати стильний внутрішній дворик
Секреты красивого патио: как обустроить стильный внутренний дворик / Фото Home-designing

Секрети красивого патіо: як облаштувати стильний внутрішній дворик
Секреты красивого патио: как обустроить стильный внутренний дворик / Фото Home-designing

Секрети красивого патіо: як облаштувати стильний внутрішній дворик
Секреты красивого патио: как обустроить стильный внутренний дворик / Фото Home-designing

Секрети красивого патіо: як облаштувати стильний внутрішній дворик
Секреты красивого патио: как обустроить стильный внутренний дворик / Фото Home-designing