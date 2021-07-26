Патио – это открытый внутренний дворик, окруженный стенами, галереями, воротами, решеткой или зеленым забором с деревьев и кустарников. Основные отличительные черты патио на участке заключаются во вложенном функционале, отсюда можно выделить 3 варианта: патио-столовая, патио-гостиная и терраса.
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Где расположить патио
Идеи для патио / Фото Home-designing
Чаще всего патио становится продолжением дома:
- располагается вдоль задней стены дома;
- располагается внутри П-образной конструкции;
- охватывает угол или выступающую часть строения, если она имеет нестандартную форму.
Идеи для патио / Фото Home-designing
Удаленный вариант встречается, если:
- с этой точки открывается живописный вид;
- вы используете шезлонги, а это место освещается солнцем;
- территория находится в тенистом уголке сада и подходит для отдыха.
Виды и назначение патио
Столовая
Как обустроить патио / Фото Home-designing
Чтобы проводить уютные посиделки с друзьями, не нужно устанавливать громоздкую беседку. Вам понадобится только устойчивый стол и комфортные стулья.
Удобнее располагать уличную обеденную зону недалеко от кухни: идеально, если в кухне есть выход во двор и патио в частном доме находится максимально близко к нему.
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Гостиная
Как обустроить патио / Фото Home-designing
Наслаждаться теплыми летними вечерами гораздо приятнее, если у вас обустроена специальная зона для отдыха. Гостиная-патио предусматривает наличие удобной мебели – диванов, кресел, лежаков с подушками. К ним добавляют небольшой журнальный столик. Дополнительно можно обустроить место для открытого огня или камина.
Терраса для отдыха
Как обустроить патио / Фото Home-designing
Главные элементы этого вида патио – бассейн, джакузи, шезлонги, бар. Если водоема нет и не предвидится, выберите для террасы уютное открытое место с живописным видом и свободным доступом солнца.
Стильные варианты для обустройства зоны патио
Секреты красивого патио: как обустроить стильный внутренний дворик / Фото Home-designing
Как обустроить стильный внутренний дворик / Фото Home-designing
Что такое патио / Фото Home-designing
Патио во дворе / Фото Home-designing
Секреты красивого патио: как обустроить стильный внутренний дворик / Фото Home-designing
Секреты красивого патио: как обустроить стильный внутренний дворик / Фото Home-designing
Секреты красивого патио: как обустроить стильный внутренний дворик / Фото Home-designing
Секреты красивого патио: как обустроить стильный внутренний дворик / Фото Home-designing
Секреты красивого патио: как обустроить стильный внутренний дворик / Фото Home-designing
Секреты красивого патио: как обустроить стильный внутренний дворик / Фото Home-designing
Секреты красивого патио: как обустроить стильный внутренний дворик / Фото Home-designing
Секреты красивого патио: как обустроить стильный внутренний дворик / Фото Home-designing
Секреты красивого патио: как обустроить стильный внутренний дворик / Фото Home-designing
Секреты красивого патио: как обустроить стильный внутренний дворик / Фото Home-designing
Секреты красивого патио: как обустроить стильный внутренний дворик / Фото Home-designing