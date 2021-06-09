Дизайнерские секреты комфортного хранения: 7 решений для небольшой квартиры

Квартира небольших размеров – не проблема, особенно если рационально подойти к вопросу размещения вещей. Если вы все еще не можете упорядочить нажитое имущество – воспользуйтесь практическими советами дизайнеров, которые сэкономят место в доме.

При небольших площадях спальных комнат и непропорционально протяженных коридорах, дизайнеры советуют акцентировать внимание именно на втором помещении. Такое решение освободит пространство для жилых нужд: вы сэкономите пространство, чтобы разместить большую кровать, рабочую зону или туалетный столик. Вряд ли эти зоны будут целесообразными в коридоре.

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Но прежде чем выносить зоны для хранения в коридоры или прихожую, следует составить тщательный список всего, что вы планируете хранить.

Коридор выполнит функции гардеробной

Для хранения вещей в коридорах идеально подходят высокие встроенные шкафы. Если распашные двери в открытом виде "воруют" много пространства, смело выбирайте раздвижной вариант. На этот аспект влияет и размер шкафа: чем он длиннее, тем целесообразнее использовать двери-купе.

Сделав в прихожей уголок для одежды и обуви, вы разгрузите место в основных шкафах. Одну из секций желательно выделить для сезонных вещей, которые часто используется, а также позаботиться об месте под верхнюю одежду и обувь гостей.

Полочки, вешалки, коробки



Где хранить вещи в небольшой квартире / Фото Inmyroom

Когда в одном шкафу хранится одежда для разных времен года, лучше разделить ее на секции. Ближе к прихожей должен располагаться отдел для верхней одежды и уличной обуви. Еще один лайфхак – если вы знаете, что вам надо поместить и длинные осенние пальто, и укороченные куртки, лучше позаботиться о том, чтобы держатели вешалок размещались на разной высоте. Это поможет поддерживать визуальный порядок.

Место под потолком вы будете использовать не часто, поэтому туда удобно закинуть дорожные сумки, коробки от техники на которую еще не истекла гарантия, а также другие вещи, что достаются лишь в случае необходимости.

Прежде чем разделить шкаф – сделайте условный перепись гардероба: сколько вещей придется повесить на вешалки, сколько – хранить на полках. К погонным метрам штанг, на которых поместится одежда, добавьте впрок еще 10 – 20% длины.



Навесной шкаф / Фото stroy-podskazka

Современные варианты интерьеров предлагают навесные шкафы в коридорах. Такое решение позволит хранить обувь в коробках под шкафом.

Что использовать вместо комода

Есть 2 варианта чем заменить громоздкий комод для нижнего белья или полотенец. Вы можете приобрести кровать с выдвижными нишами или же – самостоятельные выдвижные ящики. Они должны располагаться так, чтобы стоя ими было удобно пользоваться.

Что делать с крупногабаритной техникой



Учтите все вещи, которые будут храниться в шкафу / Фото Smalldesignideas

Отведите в шкафу место для гладильной доски, так вы не только сэкономьте пространство, но и время на передвижении при составлении отглаженные вещей.

Чтобы все пространство не обросло корзинами и забитыми полками, расположите в коридоре и кухне специальные зоны для хранения хозяйственных предметов и бытовой химии. Лучше всего, если их фасады, будут отвечать общей стилистике интерьера. Опять же, чтобы не прогадать с размерами, лучше заранее определиться, какие именно вещи будут храниться в тех или иных местах.

Сейчас все чаще дома убирают роботы-пылесосы, поэтому вы сможете выиграть место, отказавшись от ведра и швабры. Компактные решения помогут вам сэкономить пространство – учтите это, покупая технику.

Порядок в ванной

Сушка для белья тоже занимает много места. Иногда удобно разместить в санузле небольшую потолочную сушилку, а для больших вещей предусмотреть напольную сложную, которая будет храниться в шкафу. Корзину для грязного белья лучше убрать в тумбу, если таковой не предусмотрено – выделите ее, сделав основным акцентом.

Простые решения



Некоторые элементы могут выполнять несколько функций / Design-homes

Есть решения, которые позволяют сочетать приятное с полезным. Например, расширенная зона у окна. Увеличив подоконник, вы получаете возможность обустроить здесь рабочую зону, место для хранения книг и даже небольшой диванчик.

На кухне можно увеличить высоту навесных шкафов. Чтобы они не нагружали пространство, верхний ряд можно сделать со стеклянными дверцами и добавить декоративную подсветку.

Заботьтесь о фасадах

Системы хранения не должны отягощать пространство. В квартире не должно создаваться ощущение, что на вас давят шкафы и ящики. Системы хранения могут быть встроенными и сливаться с фоном, а также могут украшать интерьер, если это – открытые полки с декором.