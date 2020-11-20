Speakeasy Bar в центре Киева привлекает своей необычной атмосферой. Он воспроизводит нелегальные заведения, существовавшие в период "сухого закона".

Об интерьере секретного бара в столице сообщает Mayertrade .

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Таинственная атмосфера в заведении / Фото Tripadvisor

Заведение под названием Pink Room появилось в Киеве недавно . Автором проекта стала студия Circle Line .

Нашел это заведение совершенно случайно, увидел дверь, а оттуда – розовый свет. Это меня подкупило, зашел и не пожалел, очень атмосферно, – рассказывают пользователи сервиса Tripadvisor.



Интерьер в оттенках розового / Фото Mayertrade

Интерьер бара рассказывает историю о популярных нелегальных заведениях 30-х и 40-х годов . Тогда во многих странах действовал "сухой закон" , поэтому выпить можно было только подпольно.

В заведении можно посмотреть немое кино , послушать музыку и насладиться выступлениями диджеев. "Изюминкой" интерьера стали подушки, размещенные прямо на лестнице – гости могут здесь сидеть.



Зеркальные поверхности отражают свет / Фото Mayertrade

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В интерьере преобладает розовый цвет . Зеркальный потолок и неоновая подсветка делают атмосферу уникальной.



Неоновые надписи привлекают внимание / Фото The Village

Адрес Pink Room Speakeasy Bar: город Киев, улица Большая Васильковская, 17а