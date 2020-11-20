Не для всех: как выглядит секретный бар в Киеве – фото интерьера
Speakeasy Bar в центре Киева привлекает своей необычной атмосферой. Он воспроизводит нелегальные заведения, существовавшие в период "сухого закона".
Об интерьере секретного бара в столице сообщает Mayertrade.
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Таинственная атмосфера в заведении / Фото Tripadvisor
Заведение под названием Pink Room появилось в Киеве недавно. Автором проекта стала студия Circle Line.
Нашел это заведение совершенно случайно, увидел дверь, а оттуда – розовый свет. Это меня подкупило, зашел и не пожалел, очень атмосферно, – рассказывают пользователи сервиса Tripadvisor.
Интерьер в оттенках розового / Фото Mayertrade
Интерьер бара рассказывает историю о популярных нелегальных заведениях 30-х и 40-х годов. Тогда во многих странах действовал "сухой закон", поэтому выпить можно было только подпольно.
В заведении можно посмотреть немое кино, послушать музыку и насладиться выступлениями диджеев. "Изюминкой" интерьера стали подушки, размещенные прямо на лестнице – гости могут здесь сидеть.
Зеркальные поверхности отражают свет / Фото Mayertrade
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В интерьере преобладает розовый цвет. Зеркальный потолок и неоновая подсветка делают атмосферу уникальной.
Неоновые надписи привлекают внимание / Фото The Village
Как найти бар Pink Room на карте:
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