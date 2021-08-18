Сдержанный интерьер для любителей монохромной палитры: фото минималистичной квартиры в Одессе
Источник:sivak-partners
Студия Sivak & Partners, спроектировала квартиру площадью 65 квадратных метров в Одессе. Жилье расположено в новом жилом комплексе, в районе у моря.
В квартире небольшая кухня, поэтому ее объединение с гостиной стало оптимальным решением. Бетонная стена, которая проходит всей квартирой, создает неудобную планировку, поэтому дизайнерам пришлось приспосабливаться к трапециевидной форме помещения.
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Стены в квартире побелены в белый. Панорамные окна и расположение дома помогают заливать квартиру красками заходящего солнца.
Интерьер создавался для молодого человека. Главными критериями были функциональность и простота, лаконичная мебель и минимум декора. Также очень важно вписаться в ограниченный бюджет.
Важно было создать ощущение не просто стильного места, но и уютного дома. Студия остановилась на чистых линиях и приглушенных оттенках. Санузел оформили микроцементом.
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Единственный яркий акцент – система хранения с фасадами из нержавеющей стали в гостиной. Диван состоит из модулей, которые можно складывать в разные композиции, в зависимости от ситуации.
Остров кухни изготовлен из материала Fundermax, который отличается прочностью и в дополнение приятен на ощупь. Поскольку фасады и столешница из одного материала, остров кажется более цельным, массивными и архитектурным. Интересный акцент пространства – полочки в прихожей нестандартной формы.
Вся мебель, кроме стульев от украинских мебельщиков Woo Furniture, была изготовлена по заказу студии.