Когда мы видим великолепные интерьеры с невероятной мебелью и декором, кажется, что это стоит очень дорого. Хорошая новость заключается в том, что достичь такого интерьера под силу каждому.

Для того, чтобы интерьер стал индивидуальным и роскошным, не обязательно тратить большие деньги. Попробуйте использовать эти советы и сделать свое жилье непревзойденным.

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Выбирайте минимализм



Минимализм выглядит стильно и современно / Фото Pufikhomes

Этот стиль предполагает простые и эффективные решения. В нем проще создать впечатление с помощью деталей. Вам не нужно много декора или мебели – только простые и функциональные решения.

Покупайте произведения местных авторов



Обратите внимание на интерьерные картины / Фото Spotprint

Искусство всегда впечатляет. Если нет достаточно средств, чтобы купить картины или скульптуры известных художников, обратите внимание на местные таланты. Творчество малоизвестных художников может быть не менее прекрасным, чем картины "раскрученных" авторов.

Роскошные растения



Вазоны придадут интерьеру уюта / Фото Agroklassiksnab

Большие вазоны создают соответствующую атмосферу в помещении. " Взрослые" вазоны стоят дорого, поэтому начните их выращивать самостоятельно. Через несколько лет вы сможете щеголять волшебными зелеными растениями в доме. Обязательно найдите для них стильные и современные горшки.

Покупайте недорогую альтернативу



Существует мебель, которая воспроизводит стиль популярных брендов / Фото Studio-mebel

Подавляющее большинство мебели и декора от дорогих брендов имеют более дешевую альтернативу. Это касается стульев, столов, диванов и прочего. Визуально дизайн этой мебели не сильно отличается от оригинального.

Найдите недорогой антиквариат



Старинные вещи помогут сделать интерьер роскошным / Фото Dailymoneyexpert