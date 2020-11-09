Советы для тех, кто хочет сделать дизайн квартиры самостоятельно. Как сэкономить на дизайнере и получить хороший интерьер в итоге – читайте в нашем материале.

Инструкцию для тех, кто хочет сделать ремонт самостоятельно, дает дизайнер Ольга Бондарь в своем Instagram .

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Нужно детально изучить советы дизайнеров перед началом ремонта / Фото vatikam.com

Ищите бригаду для ремонта заранее

Хорошие бригады иногда имеют очень плотный график работы . Поэтому лучше найти мастеров и "встать в очередь". Ожидание может занять даже полгода.

Сделайте замеры квартиры

Распечатайте детальный план помещения. Вместе с помощником запишите размеры всех стен, высоту потолков, оконные и дверные проемы. Все, что можно измерить – измеряйте .



Интерьер в стиле лофт / Фото salon.ru

Спросите себя, что вам нужно от квартиры

Продумайте, какие зоны для вас важны: например, кухня-гостиная, спальня с гардеробной, совмещенный санузел. Определите, какая мебель нужна для каждой зоны. Составьте список необходимых покупок .

Идите в магазин

Пока ничего не покупайте, а только присматривайтесь к мебели. Важно знать примерные размеры всего , что будете покупать.

К примеру, вы хотите кровать шириной два метра. Пос мотрите несколько вариантов таких кроватей в магазине.

Перед ремонтом нужно измерить все, что только можно / Фото Housesdesign

Отдельно измерьте все проходы, попробуйте, будут ли они комфортными .

Определите общую концепцию интерьера

Нужно четко знать стиль и цветовую гамму.

Лайфхак от дизайнера : найдите красивые картинки интерьеров в нужном вам стиле. Разместите их на белом листе в фотошопе. Так вы сможете увидеть, подходят ли друг к другу предметы и цвета.

Визуализация интерьера

Можно найти в интернете простые программы для визуализации или воспользоваться фотошопом. Кроме того, есть услуги профессиональной визуализации, которые можно заказать.



Чтобы совместить цвета в квартире, сначала сделайте это на бумаге или в фотошопе / Фото rehouz.info

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Техническая часть

Перед началом ремонта обязательно нужно спланировать освещение и электричество : продумайте все розетки и светильники.



Дизайн в восточном стиле / Фото newform.studio

Также нужно определить, где будет лежать плитка, а где – ламинат, нарисовать схему размещения теплого пола, сантехники, кондиционеров и так далее.

После всего этого можно начинать ремонт