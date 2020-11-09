Как сделать ремонт без дизайнера: пошаговая инструкция
Советы для тех, кто хочет сделать дизайн квартиры самостоятельно. Как сэкономить на дизайнере и получить хороший интерьер в итоге – читайте в нашем материале.
Инструкцию для тех, кто хочет сделать ремонт самостоятельно, дает дизайнер Ольга Бондарь в своем Instagram.
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Нужно детально изучить советы дизайнеров перед началом ремонта / Фото vatikam.com
Ищите бригаду для ремонта заранее
Хорошие бригады иногда имеют очень плотный график работы. Поэтому лучше найти мастеров и "встать в очередь". Ожидание может занять даже полгода.
Сделайте замеры квартиры
Распечатайте детальный план помещения. Вместе с помощником запишите размеры всех стен, высоту потолков, оконные и дверные проемы. Все, что можно измерить – измеряйте.
Интерьер в стиле лофт / Фото salon.ru
Спросите себя, что вам нужно от квартиры
Продумайте, какие зоны для вас важны: например, кухня-гостиная, спальня с гардеробной, совмещенный санузел. Определите, какая мебель нужна для каждой зоны. Составьте список необходимых покупок.
Идите в магазин
Пока ничего не покупайте, а только присматривайтесь к мебели. Важно знать примерные размеры всего, что будете покупать.
К примеру, вы хотите кровать шириной два метра. Посмотрите несколько вариантов таких кроватей в магазине.
Перед ремонтом нужно измерить все, что только можно / Фото Housesdesign
Отдельно измерьте все проходы, попробуйте, будут ли они комфортными.
Определите общую концепцию интерьера
Нужно четко знать стиль и цветовую гамму.
Визуализация интерьера
Можно найти в интернете простые программы для визуализации или воспользоваться фотошопом. Кроме того, есть услуги профессиональной визуализации, которые можно заказать.
Чтобы совместить цвета в квартире, сначала сделайте это на бумаге или в фотошопе / Фото rehouz.info
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Техническая часть
Перед началом ремонта обязательно нужно спланировать освещение и электричество: продумайте все розетки и светильники.
Дизайн в восточном стиле / Фото newform.studio
Также нужно определить, где будет лежать плитка, а где – ламинат, нарисовать схему размещения теплого пола, сантехники, кондиционеров и так далее.
После всего этого можно начинать ремонт
Если вы тщательно продумаете все шаги, процесс ремонта станет намного приятнее.
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