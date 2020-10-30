Для того чтобы ремонт радовал вас долгие годы, перед его началом нужно ознакомиться с тенденциями на рынке. Что будет популярно в следующем году и как это повлияет на интерьер – читайте в нашем материале.

Куда движется мир дизайна и какие материалы покупать для ремонта, рассказывает Olgahome .

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Натуральные материалы



Необработанное дерево стремительно завоевывает популярность / Фото Econet

Популярностью пользуется все органическое: ткань, дерево, камень . Сегодня все больше дизайнеров обращаются к мебели из необработанного дерева. Эта тенденция будет только распространяться.

Лучше выбирать местных производителей – так вы позаботитесь еще и об экологии.

Переосмысление прошлого



Мода на винтаж возвращается / Фото www.pufikhomes.com

Винтаж в интерьере становится все популярнее. Сегодня многие художники обращаются к архивам и перевыпускают хорошо известные модели мебели и декора.

Кроме того, в винтажном стиле можно использовать вещи, которые найдете на блошиных рынках и в кладовых . Давать вторую жизнь предметам не только экологично, но и стильно.

Смешивайте цвета



Можно сочетать любые цвета / Фото dobralavka.ua

В следующем году в моде будут цветные комбинации на любой вкус. Трендовым цветом дизайнеры называют лилово-фиолетовый . Также можно смело использовать различные оттенки желтого, красного и розового .

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Экологичность и современные технологии



Сегодня можно купить мебель из переработанных материалов / Фото mmr.ua

Актуально покупать мебель, сделанную из вторсырья. Сегодня все больше дизайнеров разрабатывают мебель, изготовленную, например, из пластика, который выловили в океане . Экспериментируют даже с... отходами от пивоварения .

Современные тенденции в дизайне позволяют проявлять индивидуальность и одновременно заботиться о планете.

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