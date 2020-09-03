Квартира расположена в жилом комплексе на Печерске в Киеве. Перед архитектором стояла задача превратить небольшое помещение площадью 34 квадратных метра на полноценное жилье для семейной пары, которое впоследствии начнет использовать дочь.

Основным пожеланием заказчиков было то, чтобы кухня не была напротив кровати и наличие домашнего кинотеатра, пишет издание The Village.

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Несмотря на небольшой метраж в квартире удалось оформить несколько зон: кухня, столовая, кровать с домашним кинотеатром, туалетный столик, балкон и ванная комната.

На балконе обустроили зону для отдыха / Фото The Village

Планировку в квартире не меняли и оставили все, как было в первую очередь от застройщика. На полу по всей квартире использовали микроцемент.

Ванная в квартире небольшая и стильная / Фото The Village

Спальня, туалетный столик и обеденный уголок расположены в одной части квартиры. Владельцы считают квартиру временным местом для проживания.

Поскольку хозяева много путешествуют и не проводят дома много времени, квартира с такой небольшой площадью не проблема,

– делится дизайнер.

Чтобы квартира была визуально более просторной, решили сделать много встроенных шкафов. В ванной тоже использовали столешницу из композитного материала терацо.