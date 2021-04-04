Цветовые сочетания и акценты делают интерьер совершенным и интересным. При этом они могут быть как предметные, так и световые. Вот несколько примеров, как совместить яркие цвета, чтобы это выглядело уместно и стильно.

Цвет в интерьере играет очень важную роль. Пару лет назад серый был на пике популярности в дизайне жилых помещений, однако сейчас на сером или белом "полотне" появляется все больше ярких и красочных оттенков. Смотрите нашу подборку интерьеров для настоящих любителей цвета.

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Квартира в Нью-Йорку

Дизайн квартиры в Нью-Йорке разработал Райан Лоусон. Проблема небольшого количества дневного света была решена с помощью умной системы освещения . Коллекция модернистской мебели и произведений искусства оживает совсем по-другому благодаря смелому цветному освещению, что создает интимную атмосферу. Так и хочется включить виниловый проигрыватель и наслаждаться красным сухим.

Акцент с помощью RGB подсветки / Фото инстаграм Райана Лоусон

Контрастные цвета: синий и красный / Фото инстаграм Райана Лоусон

Акцент с помощью RGB подсветки / Фото инстаграм Райана Лоусон

Акцент с помощью RGB подсветки / Фото инстаграм Райана Лоусон

В интерьере использованы светоотражающие поверхности (картины), которые усиливают эффект, изменяя цвет при попадании света. Выглядит "вау"!

Помните, что с цветными акцентами важно не переборщить , они должны быть ненавязчивыми и дополнять общую картину интерьера. Контрастные, один, два или три цвета, пастельные или насыщенные – выбирать вам! А еще лучше – обратитесь к дизайнерам, они помогут воплотить все ваши безумные идеи.

Квартира в Лиссабоне

Квартира в историческом здании 19 века (Лиссабон), дизайн которой разработала студия Manuel Tojal Architects. В этих апартаментах соединилось забытое и новое. Выделение геометрических линий в пространстве всегда выглядит очень эффектно, а благодаря пастельным оттенкам оливкового цвета интерьер выглядит спокойным и навевает свежесть .

Выделение цветом архитектурных элементов и плинтуса / Фото инстаграм manueltojalarchitects

Выделение цветом дверных проемов / Фото инстаграм manueltojalarchitects

Выделение цветом дверей и шкафа / Фото инстаграм manueltojalarchitects

Квартира в стиле неоклассицизма с большим количеством произведений искусства . Сочетание восточных, советских и западноевропейских мотивов – задача не из легких. В квартире много цветовых акцентов, однако они создают целостную картину, которую хочется рассматривать.

Цветовые сочетания в интерьере / Фото инстаграм arca_designspb

Цветовые сочетания в интерьере / Фото инстаграм arca_designspb

Такие апартаменты будут радовать любителей смелых интерьеров . Кажется, что здесь всегда светит солнышко, а в воздухе весна.

Цветовые сочетания в интерьере / Фото инстаграм arca_designspb

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Квартира в Киеве

Дизайн квартиры в Киеве разработан мастерской FATEEVA DESIGN. Апартаменты с темно-зелеными акцентным цветом в сочетании с красным – создают невероятный эффект. Оттенок зеленого играет по-разному в зависимости от освещения в квартире, не загружая пространство.

Цветовые сочетания в интерьере / Фото инстаграм fateeva_design

Цветовые сочетания в интерьере / Фото инстаграм fateeva_design