Как сделать квартиру стильной с помощью цвета: фотоподборка
Цветовые сочетания и акценты делают интерьер совершенным и интересным. При этом они могут быть как предметные, так и световые. Вот несколько примеров, как совместить яркие цвета, чтобы это выглядело уместно и стильно.
Источник:24 Канал
Цвет в интерьере играет очень важную роль. Пару лет назад серый был на пике популярности в дизайне жилых помещений, однако сейчас на сером или белом "полотне" появляется все больше ярких и красочных оттенков. Смотрите нашу подборку интерьеров для настоящих любителей цвета.
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Квартира в Нью-Йорку
Дизайн квартиры в Нью-Йорке разработал Райан Лоусон. Проблема небольшого количества дневного света была решена с помощью умной системы освещения. Коллекция модернистской мебели и произведений искусства оживает совсем по-другому благодаря смелому цветному освещению, что создает интимную атмосферу. Так и хочется включить виниловый проигрыватель и наслаждаться красным сухим.
Акцент с помощью RGB подсветки / Фото инстаграм Райана Лоусон
Контрастные цвета: синий и красный / Фото инстаграм Райана Лоусон
Акцент с помощью RGB подсветки / Фото инстаграм Райана Лоусон
Акцент с помощью RGB подсветки / Фото инстаграм Райана Лоусон
В интерьере использованы светоотражающие поверхности (картины), которые усиливают эффект, изменяя цвет при попадании света. Выглядит "вау"!
Квартира в Лиссабоне
Квартира в историческом здании 19 века (Лиссабон), дизайн которой разработала студия Manuel Tojal Architects. В этих апартаментах соединилось забытое и новое. Выделение геометрических линий в пространстве всегда выглядит очень эффектно, а благодаря пастельным оттенкам оливкового цвета интерьер выглядит спокойным и навевает свежесть.
Выделение цветом архитектурных элементов и плинтуса / Фото инстаграм manueltojalarchitects
Выделение цветом дверных проемов / Фото инстаграм manueltojalarchitects
Выделение цветом дверей и шкафа / Фото инстаграм manueltojalarchitects
Квартира в стиле неоклассицизма с большим количеством произведений искусства. Сочетание восточных, советских и западноевропейских мотивов – задача не из легких. В квартире много цветовых акцентов, однако они создают целостную картину, которую хочется рассматривать.
Цветовые сочетания в интерьере / Фото инстаграм arca_designspb
Цветовые сочетания в интерьере / Фото инстаграм arca_designspb
Такие апартаменты будут радовать любителей смелых интерьеров. Кажется, что здесь всегда светит солнышко, а в воздухе весна.
Цветовые сочетания в интерьере / Фото инстаграм arca_designspb
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Квартира в Киеве
Дизайн квартиры в Киеве разработан мастерской FATEEVA DESIGN. Апартаменты с темно-зелеными акцентным цветом в сочетании с красным – создают невероятный эффект. Оттенок зеленого играет по-разному в зависимости от освещения в квартире, не загружая пространство.
Цветовые сочетания в интерьере / Фото инстаграм fateeva_design
Цветовые сочетания в интерьере / Фото инстаграм fateeva_design
Цветовые сочетания в интерьере / Фото инстаграм fateeva_design
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