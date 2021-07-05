Малышам интересно все незнакомое, поэтому психологи советуют знакомить детей со взрослым миром на примере игр. Так, детская интерактивная кухня научит их, что существуют потенциально опасные зоны: духовка – это источник огня и ожогов, а бытовая химия – предназначена не для того, чтобы подкрепиться перед обедом. Но иногда этого мало и даже самые усидчивы дети нечаянно перебрасывают на себя бытовую технику или разбивают посуду.

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Если по мере взросления ребенка, вы решили организовать ремонт или просто улучшить систему защиты – учтите эти 6 пунктов.

Покройте пол покрытием, которое минимизирует травмы



Текстурная плитка / Фото Pexels

Скользкий пол может стать первым коварным врагом вашего ребенка, поэтому начните ремонт с установления антискользящего покрытия. Если в вашей квартире осталась старая плитка, попробуйте установить накладки, которые уменьшат риск травм, покройте паркет антискользящим составом или хотя бы надевайте на ножки ребенка носки с мягкими эластичными резинками.

Поменьше углов и неустойчивых конструкций



Выбирайте круглую и устойчивую мебель / Фото Pexels

Покупая кухонный гарнитур, сведите к минимуму количество острых углов. Это касается не только столешниц и стульев, но и ручек на тумбах. Сейчас в тренде врезные варианты, которые еще и улучшат вид фасада всей стены.

Позаботьтесь, чтобы все тумбы гарнитура были закрыты одной сплошной столешницей и между ними не образовалось щелей, куда ребенок может просунуть палец или руку. Также лучше избегать свободного пространства между полом и низом тумб.

Мебель должна быть простой и устойчивой.

Откажитесь от барной стойки и высоких стульев, ведь ребенок точно рискнет забраться на них, что грозит болезненным падением. Лучшее решение – устойчивый несложный стол на четырех персон и легкие стулья. Ребенок сможет легко ползать между их ножек и не бояться падений тяжелых конструкций.



Мебель без острых ручек / Фото Ihis

Если у вас осталась старая мебель с острыми углами, попробуйте использовать эластичные насадки, которые крепятся на двусторонний скотч. И в завершение позаботьтесь, чтобы малыш не смог прищемить пальцы, играя с выдвижными ящиками. Для этого оснастите их доводчиком, что обеспечит плавное закрывание дверей и ящиков или установите блокаторы, которые совсем устранят потенциальную опасность.

Ваш выход – верхние полки

Спрячьте на верхние полки опасные средства для мытья посуды, медикаменты, острые и режущие предметы, а также стеклянную посуду.

Крупы тоже интересная игрушка для детей, чтобы они не подавились мелкими продуктами – лучше перепрятать их в труднодоступное место.

Снизьте количество раскаленных предметов

Выбирайте индукционные плиты / Фото Pexels

Наиболее безопасной считается плита индукционного типа. Благодаря отсутствию высоких температур, она считается лучшим выбором чем газовые и электрические варианты.

Никогда не ставьте кастрюлю или сковороду на передние конфорки.

Дети часто тянутся за посудой, которая стоит на плите. Поэтому кастрюле с первыми блюдами и раскаленные сковородки становятся особенно опасными предметами. Организуйте небольшую кладовку, чтобы передержать в ней горячую пищу, которую вы не можете поставить в холодильник.

Кстати, если не устанавливать выдвижные ящики под встроенной панелью плитки и заменить их раздвижными дверями, шанс травм и ожогов значительно уменьшается.

Кухонные розетки

Если вы только начинаете делать ремонт на кухне, расположите розетки над столешницей. Малыш не сможет дотянуться до них, а провода техники – будут более упорядоченным. Еще один современный вариант, который позволит скрыть опасный элемент – выдвижные розетки, встроенные в кухонную столешницу.

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В квартире с завершением ремонтом помогут специальные заглушки, которые открываются только с помощью ключа.

Техника

То что не удастся спрятать – тостеры, миксеры, кухонные комбайны, кофеварки, всегда вынимайте из розетки. Не оставляйте электрические провода в зоне досягаемости. Все, что свисает со столешниц – превращается в глазах ребенка на предмет, который нужно изучить, а неудачное приземление техники грозит сильным ударом.

Важно, чтобы в максимальное количество кухонных гаджетов была встроена функция блокировки от детей: таким образом малыш не сможет воспользоваться бытовой техникой самостоятельно.