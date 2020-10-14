В период пандемии многие люди работают из дома. Потребность в отдельном пространстве для спокойной работы становится все больше. Как обустроить кабинет на лоджии или балконе – читайте в нашем материале.

Решение "перепрофилировать" балкон имеет как преимущества, так и недостатки. Если это пространство уже занято различными нужными и не очень вещами или консервацией – превратить его в рабочее место будет сложно. Несомненный плюс – то, что балконы есть даже в маленьких квартирах, и, значит, обустроить себе миниофис может практически каждый.



Кабинет может выглядеть очень стильно / Фото Dekoriko

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Нужно обратить внимание на советы профессионалов по перепланировке балкона.

Уберите с балкона все лишнее



Нужно обязательно убрать лишние вещи / Фото Dekoriko

Прекрасная возможность провести ревизию и раздать или выбросить ненужное. Если же вещи невозможно никуда переместить и все они вам нужны – от идеи создания кабинета придется отказаться.

Рабочее место займет немало места, поэтому вам нужен чистый, не загроможденный балкон.

Утеплите балкон



Утепление лучше доверить профессионалам / Фото Dekoriko

Конечно, можно не заниматься дополнительным утеплением, но тогда рабочее место будет доступно только весной и летом.

Если же вы решились на кардинальные изменения и хотите иметь домашний офис круглый год – без утепления не обойтись. Если балкон не застеклен, его придется обязательно застеклить. Компьютерная техника и рабочий стол боятся холода и влаги с улицы.



Чтобы работать круглый год, без утепления не обойтись / Фото Dekoriko

Рекомендуют выбирать двойные стеклопакеты, чтобы сделать помещение энергосберегающим и спокойно работать в любое время года.

Замечательной идеей для создания теплого пространства является пол с подогревом. Если же не хотите делать ремонт в помещении, подойдет компактный обогреватель.



Прекрасно смотрится интерьер, в котором балкон соединен с комнатой / Фото Dekoriko

Защититесь от насекомых



Не забудьте о сетках / Фото Dekoriko

На свет вашего монитора и настольной лампы в вечернее время будут лететь различные насекомые. Днем ситуация не лучше – балконному работнику точно будут досаждать мухи.

Лучше сразу позаботиться о своем покое и установить на окна антимоскитные сетки.

Приобретите правильную мебель



Без комфортного кресла не обойтись / Фото Dekoriko

Для комфортной работы требуется минимальный набор мебели: стол, стул и полки. Лучше сразу приобрести эргономичные, удобные варианты – так ваша работа станет более продуктивной.

Не забудьте о том, что пространство на балконе очень ограничено – тщательно измерьте место, где будет стоять стол. Возможно, придется создать мебель на заказ, чтобы она была удобной и компактной.



Для узкого пространства нужно выбрать правильную мебель / Фото Dekoriko

Если покупаете стол и полки в магазине – не забудьте измерить ширину двери. Будет неприятно, если мебель просто не попадет на балкон через узкий проход.

Рабочий стол рекомендуют установить перпендикулярно к окну – так вы сэкономите пространство.

Позаботьтесь о шторах

Без занавесок не обойтись, ведь они уберегут вас от посторонних взглядов вечером, а днем ​​защитят рабочее место от чрезмерного солнечного света.



Лучшим решением станут рулонные шторы / Фото Dekoriko

Если балкон небольшой, выбирайте шторы-рулоны, или компактные жалюзи. Они не воруют пространство и стильно выглядят. Кроме того, за рулонами легко ухаживать, поэтому можно покупать светлые и пастельные шторы.

А вот варианты до пола можно выбирать только если у вас панорамные окна или лоджия, соединенная с комнатой. В других случаях они выглядят неуместно и занимают много места.

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Больше об обустройстве кабинета на балконе смотрите в видео:

Идеи для обустройства:

С чего начать перепланировку балкона:

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