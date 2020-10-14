Как сделать кабинет на балконе: фото и видео интересных примеров
В период пандемии многие люди работают из дома. Потребность в отдельном пространстве для спокойной работы становится все больше. Как обустроить кабинет на лоджии или балконе – читайте в нашем материале.
Решение "перепрофилировать" балкон имеет как преимущества, так и недостатки. Если это пространство уже занято различными нужными и не очень вещами или консервацией – превратить его в рабочее место будет сложно. Несомненный плюс – то, что балконы есть даже в маленьких квартирах, и, значит, обустроить себе миниофис может практически каждый.
Кабинет может выглядеть очень стильно / Фото Dekoriko
Интересно: Как не испортить дом неправильным освещением
Нужно обратить внимание на советы профессионалов по перепланировке балкона.
Уберите с балкона все лишнее
Нужно обязательно убрать лишние вещи / Фото Dekoriko
Прекрасная возможность провести ревизию и раздать или выбросить ненужное. Если же вещи невозможно никуда переместить и все они вам нужны – от идеи создания кабинета придется отказаться.
Рабочее место займет немало места, поэтому вам нужен чистый, не загроможденный балкон.
Утеплите балкон
Утепление лучше доверить профессионалам / Фото Dekoriko
Конечно, можно не заниматься дополнительным утеплением, но тогда рабочее место будет доступно только весной и летом.
Если же вы решились на кардинальные изменения и хотите иметь домашний офис круглый год – без утепления не обойтись. Если балкон не застеклен, его придется обязательно застеклить. Компьютерная техника и рабочий стол боятся холода и влаги с улицы.
Чтобы работать круглый год, без утепления не обойтись / Фото Dekoriko
Рекомендуют выбирать двойные стеклопакеты, чтобы сделать помещение энергосберегающим и спокойно работать в любое время года.
Замечательной идеей для создания теплого пространства является пол с подогревом. Если же не хотите делать ремонт в помещении, подойдет компактный обогреватель.
Прекрасно смотрится интерьер, в котором балкон соединен с комнатой / Фото Dekoriko
Защититесь от насекомых
Не забудьте о сетках / Фото Dekoriko
На свет вашего монитора и настольной лампы в вечернее время будут лететь различные насекомые. Днем ситуация не лучше – балконному работнику точно будут досаждать мухи.
Лучше сразу позаботиться о своем покое и установить на окна антимоскитные сетки.
Приобретите правильную мебель
Без комфортного кресла не обойтись / Фото Dekoriko
Для комфортной работы требуется минимальный набор мебели: стол, стул и полки. Лучше сразу приобрести эргономичные, удобные варианты – так ваша работа станет более продуктивной.
Не забудьте о том, что пространство на балконе очень ограничено – тщательно измерьте место, где будет стоять стол. Возможно, придется создать мебель на заказ, чтобы она была удобной и компактной.
Для узкого пространства нужно выбрать правильную мебель / Фото Dekoriko
Если покупаете стол и полки в магазине – не забудьте измерить ширину двери. Будет неприятно, если мебель просто не попадет на балкон через узкий проход.
Рабочий стол рекомендуют установить перпендикулярно к окну – так вы сэкономите пространство.
Позаботьтесь о шторах
Без занавесок не обойтись, ведь они уберегут вас от посторонних взглядов вечером, а днем защитят рабочее место от чрезмерного солнечного света.
Лучшим решением станут рулонные шторы / Фото Dekoriko
Если балкон небольшой, выбирайте шторы-рулоны, или компактные жалюзи. Они не воруют пространство и стильно выглядят. Кроме того, за рулонами легко ухаживать, поэтому можно покупать светлые и пастельные шторы.
А вот варианты до пола можно выбирать только если у вас панорамные окна или лоджия, соединенная с комнатой. В других случаях они выглядят неуместно и занимают много места.
Прочитайте: Почему нужно выращивать модный мини-огород на собственной кухне
Больше об обустройстве кабинета на балконе смотрите в видео:
Идеи для обустройства:
С чего начать перепланировку балкона:
А подобрать камин, который идеально впишется в ваш дизайн, можно по ссылке