Громкая победа: проект украинских дизайнеров признали лучшим интерьером 2020
Украинцы выиграли американский конкурс Best of the Year в своей номинации. О победе интерьера киевского салона красоты в конкурсе от InteriorDesign.net объявили 9 декабря.
О победе сообщает основатель студии balbek bureau Слава Балбек в своем Instagram.
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Интерьер салона красоты / Фото balbek bureau
Проект Say No Mo от украинской студии дизайна balbek bureau победил в престижном американском конкурсе.
Say No Mo – концептуально новый формат салона красоты, как утверждают дизайнеры. Основным в интерьере стал бар. В Say No Mo не только делают вас красивыми, но и готовят коктейли.
Оттенки серого создают атмосферу / Фото balbek bureau
Жюри конкурса отметило гендерную нейтральность проекта. Перед командой стояла задача: лишить интерьер типичного гендерного разграничения и салонного привкуса.
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Интерьер не похож на типичные салоны красоты / Фото balbek bureau
Say No Mo расположен в Киеве. Это двухуровневое помещение площадью 200 квадратных метров. Владелицей заведения является канадка, которая стремилась обеспечить сервис высочайшего уровня. Многие из интерьерных решений были ответом на ее запрос.
Здесь немало концептуальных деталей / Фото balbek bureau
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