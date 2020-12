Украинцы выиграли американский конкурс Best of the Year в своей номинации. О победе интерьера киевского салона красоты в конкурсе от InteriorDesign.net объявили 9 декабря.

О победе сообщает основатель студии balbek bureau Слава Балбек в своем Instagram . Похоже: Лучший бар 2020: какому секретном заведения вручили премию за интерьер Конкурс Best of Design от американского журнала InteriorDesign.net – ежегодный международный фестиваль, во время которого награждают лучшие дизайнерские проекты в различных номинациях.

Интерьер салона красоты / Фото balbek bureau Проект Say No Mo от украинской студии дизайна balbek bureau победил в престижном американском конкурсе. Say No Mo – концептуально новый формат салона красоты , как утверждают дизайнеры. Основным в интерьере стал бар. В Say No Mo не только делают вас красивыми, но и готовят коктейли.

Оттенки серого создают атмосферу / Фото balbek bureau Жюри конкурса отметило гендерную нейтральность проекта. Перед командой стояла задача: лишить интерьер типичного гендерного разграничения и салонного привкуса. Интересно: Квартира года от Dezeen: какой интерьер выиграл престижный конкурс

Интерьер не похож на типичные салоны красоты / Фото balbek bureau Say No Mo расположен в Киеве. Это двухуровневое помещение площадью 200 квадратных метров. Владелицей заведения является канадка, которая стремилась обеспечить сервис высочайшего уровня. Многие из интерьерных решений были ответом на ее запрос.

Здесь немало концептуальных деталей / Фото balbek bureau