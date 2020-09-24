Самый "тонкий" дом в Лондоне теперь можно купить. За строение шириной всего 1,8 метра придется отдать 1,2 миллиона долларов.

Дом выкрашен в темно-синий цвет, что выделяет его на фоне остальных зданий, информирует Ukr.Media.

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Кухня в мини-доме выглядит достаточно просторной / Фото Winkworth

Ранее в самом узком доме города изготавливали и продавали шляпы.

В 2009 году дом уже был куплен. Его приобрел юрист, который сейчас продает необычную недвижимость. Интересно, что 11 лет назад цена дома составляла 700 000 долларов. Инвестиция в самый узкий домик Лондона оказалась чрезвычайно удачной.



Здесь может жить даже большая семья / Фото Winkworth

Владелец планирует переехать за границу, поэтому и продает туристическую приманку.



Интерьер в спальнях выглядит уютно / Фото Winkworth

Самое узкое здание Лондона насчитывает 5 этажей. В память о прошлом здесь осталась витрина с лампой-шляпой.

Площадь дома не такая уж маленькая, как кажется. Она составляет 96 квадратных метров.



Дизайн ванных комнат с ноткой британской классики / Фото Winkworth

Внутри 5-этажного здания есть две гостиные, две спальни, две ванные комнаты, кухня и даже открытая терраса, а еще маленький сад.

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С террасы открывается вид на город / Фото Winkworth

Здание расположено в сердце столицы – районе Шепердс Буш, недалеко от популярного Гайд-парка.

Больше фото уникального дома смотрите здесь:

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