Самый узкий дом Лондона выставили на продажу: что внутри здания шириной 1,8 метра – фото
Самый "тонкий" дом в Лондоне теперь можно купить. За строение шириной всего 1,8 метра придется отдать 1,2 миллиона долларов.
Дом выкрашен в темно-синий цвет, что выделяет его на фоне остальных зданий, информирует Ukr.Media.
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Кухня в мини-доме выглядит достаточно просторной / Фото Winkworth
Ранее в самом узком доме города изготавливали и продавали шляпы.
Здесь может жить даже большая семья / Фото Winkworth
Владелец планирует переехать за границу, поэтому и продает туристическую приманку.
Интерьер в спальнях выглядит уютно / Фото Winkworth
Самое узкое здание Лондона насчитывает 5 этажей. В память о прошлом здесь осталась витрина с лампой-шляпой.
Площадь дома не такая уж маленькая, как кажется. Она составляет 96 квадратных метров.
Дизайн ванных комнат с ноткой британской классики / Фото Winkworth
Внутри 5-этажного здания есть две гостиные, две спальни, две ванные комнаты, кухня и даже открытая терраса, а еще маленький сад.
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С террасы открывается вид на город / Фото Winkworth
Здание расположено в сердце столицы – районе Шепердс Буш, недалеко от популярного Гайд-парка.
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