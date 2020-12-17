8 странных и необычных домов со всего мира: фото
Эти здания привлекают внимание своим оригинальным дизайном. Смотрите фото строений, которые кардинально отличаются от остальных.
О нестандартных зданиях сообщает ресурс Incredible Pictures на своем официальном сайте.
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Все мы привыкли, что необычная архитектура как правило бывает дорогой и роскошной. Но небольшие скромные дома тоже могут поражать своей оригинальностью. Предлагаем вашему вниманию интересную подборку необычного жилья.
1. Круглый дом
В этом доме есть даже маленькая терраса для отдыха / Фото incredible-pictures.com
2. Дом-пещера
Это помещение напоминает дом сказочных героев / Фото incredible-pictures.com
3. Безумный дом
В этот дом-музей можно попасть на экскурсию / Фото incredible-pictures.com
4. Скала с окнами
Это помещение сделали в виде небольшой крепости в скале / Фото incredible-pictures.com
5. Глиняный дворец
Сложно представить, как выглядит этот дом внутри / Фото incredible-pictures.com
6. Реальный дом на дереве
В таком доме захотят жить не только дети, но и взрослые / Фото Pinterest
7. Дом-гриб
Дом в форме гриба привлекает внимание / Фото incredible-pictures.com
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8. Радужный дом
Стены в этом здании сделали из разноцветной мозаики / Фото incredible-pictures.com
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