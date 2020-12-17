Эти здания привлекают внимание своим оригинальным дизайном. Смотрите фото строений, которые кардинально отличаются от остальных.

О нестандартных зданиях сообщает ресурс Incredible Pictures на своем официальном сайте .

Красивая подборка: Здесь хочется остаться навсегда: 5 волшебных спален в стиле хюгге

Все мы привыкли, что необычная архитектура как правило бывает дорогой и роскошной. Но небольшие скромные дома тоже могут поражать своей оригинальностью. Предлагаем вашему вниманию интересную подборку необычного жилья.

1. Круглый дом



В этом доме есть даже маленькая терраса для отдыха / Фото incredible-pictures.com

2. Дом-пещера



Это помещение напоминает дом сказочных героев / Фото incredible-pictures.com

3. Безумный дом



В этот дом-музей можно попасть на экскурсию / Фото incredible-pictures.com

4. Скала с окнами



Это помещение сделали в виде небольшой крепости в скале / Фото incredible-pictures.com

5. Глиняный дворец



Сложно представить, как выглядит этот дом внутри / Фото incredible-pictures.com

6. Реальный дом на дереве



В таком доме захотят жить не только дети, но и взрослые / Фото Pinterest

7. Дом-гриб



Дом в форме гриба привлекает внимание / Фото incredible-pictures.com

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8. Радужный дом