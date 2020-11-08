5 самых красивых станций метро в разных странах: фото интерьеров
Жители многих стран могут гордиться роскошными станциями метрополитена. Фото станций, которые стали приманкой для туристов и объектами для фото, смотрите на Дизайне 24.
О станциях метрополитена, которые поражают уникальным дизайном, рассказывает Cameralabs.
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Станция Толедо, Неаполь, Италия
Американское новостное агентство CNN признало эту станцию самой красивой в мире. Отделку выполнили в белых и голубых оттенках.
Станция интересно выглядит при любом освещении / Фото cameralabs.org
Потолок неправильной формы создает впечатление, что находишься в пещере. А белые и синие кружочки имитируют капли воды, стекающие по стенам.
Космический интерьер станции в Неаполе / Фото cameralabs.org
Станция Родхусет, Стокгольм, Швеция
Интерьер создали в стиле органической архитектуры. Поверхность скалы, в которой сделали станцию, оставили необработанной. Все неровности оставили и покрасили потолок в темно-красный цвет.
Станция Родхусет выбита в скале / Фото cameralabs.org
Станция Бульвар Формоза, Гаосюн, Тайвань
Внимание привлекает купольный потолок диаметром 30 метров. Его сделали из 4500 стеклянных панелей. Площадь купола составляет 660 квадратных метров.
Стеклянная скульптура привлекает внимание туристов / Фото cameralabs.org
Конструкция из стекла, расположенная посреди станции, называется "Огонь и ветер". Ее создал итальянский художник Нарсиссус Кальята.
На потолке изображены причудливые сюжеты / Фото cameralabs.org
Станция метро Кунстрагорден, Стокгольм, Швеция
Сюда приходят специально, чтобы полюбоваться интерьерами. Станция напоминает дворец Kungstradgarden, который расположен в ее окрестностях.
В интерьере преобладает природный зеленый цвет / Фото cameralabs.org
Художник Ulrik Samuelson, работая над оформлением, использовал образ подземного сада.
Интерьер этой станции тоже похож на пещеру / Фото cameralabs.org
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Станция метро Аточа, Мадрид, Испания
Станция соединена с вокзалом и автобусной остановкой. Посетителей поражают роскошные тропические растения, растущие посреди помещения.
В парке есть даже небольшой ручей. Раньше здесь жили галапагосские черепахи. Однако посетители начали приносить животных из дома и оставлять на вокзале. Поэтому черепах перевели в зоопарк.
В холле растет тропический сад / Фото easytravel.guru
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