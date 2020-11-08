Жители многих стран могут гордиться роскошными станциями метрополитена. Фото станций, которые стали приманкой для туристов и объектами для фото, смотрите на Дизайне 24.

О станциях метрополитена, которые поражают уникальным дизайном, рассказывает Cameralabs .

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Станция Толедо, Неаполь, Италия

Американское новостное агентство CNN признало эту станцию самой красивой в мире . Отделку выполнили в белых и голубых оттенках.



Станция интересно выглядит при любом освещении / Фото cameralabs.org

Потолок неправильной формы создает впечатление, что находишься в пещере . А белые и синие кружочки имитируют капли воды, стекающие по стенам.



Космический интерьер станции в Неаполе / Фото cameralabs.org

Станция Родхусет, Стокгольм, Швеция

Интерьер создали в стиле органической архитектуры. Поверхность скалы, в которой сделали станцию, оставили необработанной . Все неровности оставили и покрасили потолок в темно-красный цвет.



Станция Родхусет выбита в скале / Фото cameralabs.org

Станция Бульвар Формоза, Гаосюн, Тайвань

Внимание привлекает купольный потолок диаметром 30 метров. Его сделали из 4500 стеклянных панелей. Площадь купола составляет 660 квадратных метров .



Стеклянная скульптура привлекает внимание туристов / Фото cameralabs.org

Конструкция из стекла, расположенная посреди станции, называется "Огонь и ветер". Ее создал итальянский художник Нарсиссус Кальята.

На потолке изображены причудливые сюжеты / Фото cameralabs.org

Станция метро Кунстрагорден, Стокгольм, Швеция

Сюда приходят специально, чтобы полюбоваться интерьерами. Станция напоминает дворец Kungstradgarden , который расположен в ее окрестностях.



В интерьере преобладает природный зеленый цвет / Фото cameralabs.org

Художник Ulrik Samuelson, работая над оформлением, использовал образ подземного сада .



Интерьер этой станции тоже похож на пещеру / Фото cameralabs.org

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Станция метро Аточа, Мадрид, Испания

Станция соединена с вокзалом и автобусной остановкой. Посетителей поражают роскошные тропические растения , растущие посреди помещения.

В парке есть даже небольшой ручей. Раньше здесь жили галапагосские черепахи . Однако посетители начали приносить животных из дома и оставлять на вокзале. Поэтому черепах перевели в зоопарк.