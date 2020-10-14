Без квалифицированной помощи непросто создать стильный, выдержанный интерьер. Если вы все же решили делать ремонт самостоятельно и хотите выбрать изысканные цветовые сочетания – воспользуйтесь советами профессиональных дизайнеров.

С чего начать процесс выбора оттенков, советует студия Antonov.

Интересно: Почему нужно выращивать модный мини-огород на собственной кухне

Шаг 1: Выберите стиль



Некоторые стили имеют стандартный набор цветов / Фото Dreamhouse

Существуют определенные характерные цвета для различных типов интерьера. Например, скандинавский стиль будет кардинально отличаться от восточного.

Это поможет более конкретно понимать, какие цвета вам нужны.



Кухня в скандинавском стиле нейтральных оттенков / Фото Dreamhouse

Шаг 2: Оцените свое пространство



Светлые цвета расширяют помещение / Фото Dreamhouse

Подумайте, какая цветовая гамма подойдет для него лучше: холодная или теплая.

Холодные цвета визуально расширяют небольшое помещение, теплые – уменьшают. Если выбираете между светлыми и темными – от темных пространство визуально сузится.



Пастельные оттенки выглядят современно / Фото Dreamhouse

Шаг 3: Определите способ сочетания



Монохромный дизайн выглядит стильно / Фото Dreamhouse

Это может быть монохром – когда сочетаются оттенки одного цвета. Для более смелого дизайна подойдет контраст – два противоположных цвета, дополняющие друг друга.

По теме: Дизайнер посоветовала, как избежать ошибок при планировании ванной комнаты

Кроме того, можно выбрать триаду – три цвета. В таком случае один будет основным, а два других – акцентными.



В интерьере объединили три цвета / Фото Dreamhouse В интерьере объединили три цвета / Фото Dreamhouse



Яркий интерьер лучше выглядит в больших помещениях / Фото Dreamhouse Яркий интерьер лучше выглядит в больших помещениях / Фото Dreamhouse

А подобрать камин, который идеально впишется в ваш дизайн, можно по ссылке