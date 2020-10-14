Как самостоятельно совместить цвета в интерьере: что говорят дизайнеры – фото
Без квалифицированной помощи непросто создать стильный, выдержанный интерьер. Если вы все же решили делать ремонт самостоятельно и хотите выбрать изысканные цветовые сочетания – воспользуйтесь советами профессиональных дизайнеров.
С чего начать процесс выбора оттенков, советует студия Antonov.
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Шаг 1: Выберите стиль
Некоторые стили имеют стандартный набор цветов / Фото Dreamhouse
Существуют определенные характерные цвета для различных типов интерьера. Например, скандинавский стиль будет кардинально отличаться от восточного.
Это поможет более конкретно понимать, какие цвета вам нужны.
Кухня в скандинавском стиле нейтральных оттенков / Фото Dreamhouse
Шаг 2: Оцените свое пространство
Светлые цвета расширяют помещение / Фото Dreamhouse
Подумайте, какая цветовая гамма подойдет для него лучше: холодная или теплая.
Холодные цвета визуально расширяют небольшое помещение, теплые – уменьшают. Если выбираете между светлыми и темными – от темных пространство визуально сузится.
Пастельные оттенки выглядят современно / Фото Dreamhouse
Шаг 3: Определите способ сочетания
Монохромный дизайн выглядит стильно / Фото Dreamhouse
Это может быть монохром – когда сочетаются оттенки одного цвета. Для более смелого дизайна подойдет контраст – два противоположных цвета, дополняющие друг друга.
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Кроме того, можно выбрать триаду – три цвета. В таком случае один будет основным, а два других – акцентными.
В интерьере объединили три цвета / Фото Dreamhouse
Яркий интерьер лучше выглядит в больших помещениях / Фото Dreamhouse
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