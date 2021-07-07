Среди самых популярных способов – установка зеркал и игра со светом. Также в перечень попали советы использовать корзины и разнообразные баночки для хранения мелких вещей. Полный список – далее.

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Мебель без ножек в невысоких комнатах



Используйте простую мебель без ножек / Фото Unsplash

Если вы имеете дело с проблемой низких потолков, одна из первых вещей, которую нужно сделать, – визуально удлинить стены. По словам дизайнеров, самый простой способ организовать это – отвести взгляд от мебели, которая стоит на полу и сместить акцент на подвешенные растения, светильники или вертикальные артобъекты.

Не используйте диваны на ножках. Барные стулья и массивные столешницы – тоже не ваша история. Разместите в комнате пуфы и низкие журнальные столики.

Нейтральные цвета в тесных помещениях



Нейтральные тона могут расширить маленькую комнату / Фото Insider

Монохромная палитра вместо узоров и тяжелых текстур – самый простой способ визуально расширить комнату. Кроме того, это отличный способ сэкономить на ремонте.

Используйте скрытые хранилища



Используйте все пространство / Фото Insider

Возможно, вы используете не все стенки шкафа. Да, внутренняя сторона дверей может стать практическим хранилищем для обуви, галстуков, ремней и сумочек.

Скройте изношенный пол красивым ковриком



Изношенный пол легко перекрыть ковриком / Фото Insider

Если у вас нет возможности заменить или отполировать изношенный пол, самый простой способ – перекрыть непривлекательные участки. Поскольку пол остается одной из самых заметных поверхностей в пространстве, правильно подобранный декоративный элемент, сможет внести ощущение свежести и обновить общее настроение помещения.

Выделите трубы, предоставив им индустриальный вид



Как скрыть трубы в квартире / Фото Insider

Вместо того чтобы скрывать открытые трубы, сделайте их предметом декора. Используйте металлическую или золотую краску, чтобы ваш дом напоминал современный лофт.

Отсутствие естественного света можно исправить, установив декоративные зеркала



Зеркало рассеивает свет / Фото Insider

Если в вашем доме не хватает естественного дневного света, есть несколько приемов, чтобы исправить эту неприятность. Прежде всего добавьте декоративное зеркало на стену, которая находится возле окна или возле него. Это отобьет свет и увеличит площадь, на которую оно будет попадать.

Второй шаг – покраска стен и потолка белой краской.

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Освободите пространство кухонного шкафа, переместив продукты в специальные баночки для хранения



Реорганизация кухонного пространства / Фото Unsplash

Если вам не хватает места для хранения вещей на кухне, вероятно, пора реорганизовать пространство. Для начала вытащите из шкафов все продукты, крупы и специи. Пересортируйте их и смело выбрасывайте все, что вы не планируете использовать из-за изменения вкусов или завершения срока годности.

Крупы, макароны и муку из оригинальных упаковок стоит пересыпать в специальные емкости для хранения. Как правило, они занимают меньше площади и создают четко распределённую среду, что освобождает дополнительное место.

Если у вас нет места для хранения постели – купите чемодан



Обыграйте чемодан в интерьере / Фото Unsplash

Уменьшите потребность в шкафу, купив чемодан для того, чтобы держать в нем дополнительные комплекты постельного белья. Сумки под ретро могут стать стильным аксессуаром у подножия мебель, а современные варианты можно скрыть под самой кроватью.

Разделите пространство на несколько зон

Если вы не знаете, как использовать большое пространство квартиры, подумайте, как разделить его на части. Не бойтесь отодвинуть мебель от стен – вы можете спокойно поместить диван в центре комнаты, чтобы он разделял гостиную от зоны домашнего кабинета.

Используйте красивые коробки



Храните мелкие вещи в коробках / Фото Unsplash

Используйте коробки для всего, что засоряет пространство: зарядные устройства, канцелярские принадлежности, пульты дистанционного управления. Это поможет при поисках мелких вещей, которые всегда "прячутся" в неожиданном месте.