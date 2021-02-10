На 2 гектарах во французском городе Этрета расположены невероятные инсталляции и удивительные скульптуры. Сад эмоций привлекает многочисленных туристов со всего мира.

Ландшафтный архитектор Александр Гривко получил одну из самых престижных европейских премий European Garden Award за проект реставрации этого сада. Les Jardins d'Étretat – настоящее чудо садово-парковой архитектуры.

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Парк Этрета стал чрезвычайно популярным среди туристов / Фото Etretatgarden

Самыми популярными среди туристов стали гигантские каучуковые головы, которые отдыхают на зеленых кустах. Проходишь мимо – а выражение их лиц неожиданно меняется.



В парке много разных необычных скульптур / Фото Etretatgarden

Чего здесь только нет: и футуристические заборы-водовороты, и деревья, постриженные под скалы, и музыкальная шкатулка, вживленная в дерево.



Клод Моне приглашает любоваться местным пейзажем / Фото Etretatgarden

Местные скалы любил писать художник Клод Моне. В память о нем в саду установили плетеную скульптуру, которая приглашает посмотреть на местный пейзаж глазами художника.

Отдельно стоит сказать о музыкальном сопровождении! Оно просто космическое! Если прислушаться, периодически произносится слово "искусство" на разных языках. В парке можно посидеть за огромным столом или поваляться на батуте причудливой формы, – рассказывают пользователи сервиса Tripadvisor.



Одна из многочисленных инсталляций / Фото Etretatgarden

Одной из многочисленных инсталляций стало произведение Сергея Катрана "Пока не исчезнет слово". Объекты повторяют форму звуковой волны, возникающей, когда на разных языках произносят слово "искусство".



Объект изображает звуковые волны / Фото Etretatgarden

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Создать парк площадью 2 гектара сумели в рекордно короткие сроки – всего за полтора года. Одной из проблем стал поиск растений, которые могли бы расти в части парка с видом на океан. Оказалось, что соленый ветер уничтожает почти все виды парковых культур.



Мебель из окаменевшего дерева / Фото Etretatgarden

В садах Этрета есть мебель из окаменевшего дуба, огромные морские раковины на деревьях, роскошная коллекция орхидей, деревья, перерастающие в скалы. Это место не зря называют "садом эмоций".