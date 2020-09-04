Корейская дизайнерская компания STRX разработала экологичный интерьер. Для демонстрации преимуществ собственной разработки, представители фирмы открыли выставочный дом под названием "Upperhouse". Дизайнеры предлагают клиентам обустраивать дома, в которых можно по-настоящему переплетаться с природой.

Пока интерес успела проявить лишь одна семейная пара, сообщает Archdaily.

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Важнейшей установкой в выставочном центре является главный зал, где продемонстрировано как может выглядеть гостиная после реновации. Здесь обустроено пространство, состоящий из грунта, живых растений, горного камня и настоящего ручья.



Все это компания предлагает воссоздать у себя дома, но в меньших масштабах / Фото Archdaily

Установка самой инсталляции продолжалось довольно долго, ведь все материалы приходилось возить вручную.



Горные камни выкладывали руками / Фото Archdaily

Между камнями поток плещется так же, как и тот же, на горе Намсан. На потолке мы установили классические люстры, которые лучше освещают территорию,

– рассказал один из дизайнеров.



Клиенты могут перекусить прямо в шоу-руме / Фото Archdaily

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Проходя по пешеходной дорожке до конца, можно увидеть роскошную жилую площадь со скамейкой и обеденным столом, где клиент может наблюдать за видом на город Сеул через окно. Интересно, что стол здесь тоже экологический, ведь вместо столешницы здесь земля с мхом.

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