Умный подход: креативные идеи использования ограниченного пространства

Не всегда площади дома достаточно для воплощения всех идей и желаний. Однако в каждом доме есть пространство, которое не используется на максимум возможностей.

Дом – это не только место сна и отдыха. Это пространство, где люди находятся значительную часть своей жизни. В стенах собственного дома должно быть хотя бы несколько максимально функциональных пространств.

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Разделяй и властвуй

Перегородки для комнат – это отличный способ максимально увеличить функциональное пространство в доме. Традиционная перегородка – это экраны или книжные шкафы, но можно использовать изголовье кровати или тумбочку, чтобы отделить место для сна от остальной комнаты.

Четкая визуальная граница / Фото Love property

Хранилище в потолке

Очень просто забыть о пятой стене – потолке. Для спален, где не хватает места, это отличное решение – скрыть потолочный стеллаж для хранения за выдвижным тканевым навесом. Это разумный способ хорошо использовать избыточную высоту.

К стеллажу легко добраться, когда требуется доступ / Фото Love property

Интересные углы

Если в доме не хватает места под офис, почему бы не использовать угол, который стоит без дела? Угловые столы – отличный способ использовать пустое место в задней части гостиной или спальни.

Домашний офис можно втиснуть в имеющуюся жилую зону / Фото Love property

Кровати на подъеме

Для того чтобы максимально использовать каждый сантиметр площади спальни, стоит подумать о повышении кровати. Рама на платформе открывает ценную емкость для хранения вещей.

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Идеально подходят для хранения любых вещей / Фото Love property

Горизонтальные и вертикальные полки

Полки на кухне дадут больший простор для хранения форм для выпечки, кастрюль, подносов и разделочных досок. Это изрядно разгрузит место и подарит дополнительные возможности.

Замечательный способ хранения / Фото Love property