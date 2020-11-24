Безумный дизайн: как выглядит полностью розовая квартира в Мадриде – фото интерьера
Вид этой небольшой квартиры в испанской столице поражает рядового зрителя. Здесь все сделано в розовом цвете: потолок, пол, стены и мебель.
О невероятном жилье рассказывает Dezeen.
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В интерьере использовали 12 оттенков розового / Фото Dezeen
Автором проекта стала студия Patricia Bustos Studio. Жилье расположено в центре Мадрида, Испания.
Проект назвали Minimal Fantasy. Квартиру сдают в аренду. На самом деле нужно быть очень смелым, чтобы заселиться в это "эстетическое безумие".
В интерьере использовали 12 различных оттенков розового цвета. В помещении сделали две спальни и две ванных комнаты для гостей.
За исключением зон, которые должны быть практичными, остальной проект стал эстетическим безумием, для того чтобы вывести посетителя с зоны комфорта и заставить его мечтать, – сообщают авторы интерьера.
Квартиру сдают в аренду / Фото Dezeen
В гостиной розовыми сделали стены, потолок и пол. На диване – розовые подушки, а обедать гости могут за овальным розовым столом. На стульях интересная обивка – блестящая ткань в стиле "ретрофутуризм".
Немного разбавили цветовую гамму на кухне. Фасады украсили геометрическими фигурами голубого, розового и золотого цветов.
Кухня немного разбавляет тотально розовую гамму / Фото Dezeen
Одна из спален выглядит, как дом для Барби. "Кукольная" кровать и атласное постельное белье дополняют общую картину.
Спальня похожа на игрушечную / Фото Dezeen
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В ванных комнатах использовали темно-розовую небольшую плитку. Здесь есть зеркала в розовых рамах и блестящие розовые шторы для душа.
Ванная комната с блестящими шторками / Фото Dezeen
Немного разбавляют тотальный розовый зеленые растения. В гостиной на стене висит неоновая надпись, которая придает квартире атмосферу поп-арта.
"Эстетическое безумие" в интерьере привлекает внимание / Фото Dezeen
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