Вид этой небольшой квартиры в испанской столице поражает рядового зрителя. Здесь все сделано в розовом цвете: потолок, пол, стены и мебель.

О невероятном жилье рассказывает Dezeen .

Интересно: Невероятный фасад вегетарианского ресторана в Мадриде: почему здесь всегда светит лампа



В интерьере использовали 12 оттенков розового / Фото Dezeen

Автором проекта стала студия Patricia Bustos Studio . Жилье расположено в центре Мадрида, Испания .

Проект назвали Minimal Fantasy . Квартиру сдают в аренду. На самом деле нужно быть очень смелым, чтобы заселиться в это "эстетическое безумие" .

В интерьере использовали 12 различных оттенков розового цвета . В помещении сделали две спальни и две ванных комнаты для гостей.

За исключением зон, которые должны быть практичными, остальной проект стал эстетическим безумием, для того чтобы вывести посетителя с зоны комфорта и заставить его мечтать, – сообщают авторы интерьера.



Квартиру сдают в аренду / Фото Dezeen

В гостиной розовыми сделали стены, потолок и пол. На диване – розовые подушки, а обедать гости могут за овальным розовым столом . На стульях интересная обивка – блестящая ткань в стиле "ретрофутуризм" .

Немного разбавили цветовую гамму на кухне. Фасады украсили геометрическими фигурами голубого, розового и золотого цветов.



Кухня немного разбавляет тотально розовую гамму / Фото Dezeen

Одна из спален выглядит, как дом для Барби . "Кукольная" кровать и атласное постельное белье дополняют общую картину.



Спальня похожа на игрушечную / Фото Dezeen

В Украине: Множество часов и туалет-музей: как выглядит старинная кофейня в Виннице

В ванных комнатах использовали темно-розовую небольшую плитку . Здесь есть зеркала в розовых рамах и блестящие розовые шторы для душа.



Ванная комната с блестящими шторками / Фото Dezeen

Немного разбавляют тотальный розовый зеленые растения. В гостиной на стене висит неоновая надпись , которая придает квартире атмосферу поп-арта.