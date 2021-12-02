Рождественско-новогодние праздники: как украсить свой дом и не прогадать

С первым снегом хочется украсить свой дом и обеспечить себе праздничное настроение. О последних тенденциях в новогоднем декоре – в нашем материале.

Можно предположить, что в этом сезоне каждый найдет что-то для себя – как поклонники сдержанной элегантности, так и любители гламура. Рождественские вдохновения очень эклектичны. С одной стороны можно заметить возвращение к традициям и оценку старого дизайна, а с другой, много интересных экспериментов.

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Намек на экстравагантность – этого Рождества не стоит забывать об оригинальных украшениях, немного нарушающих традиционные аранжировки. Согласно рождественским тенденциям, зеленый является одним из самых важных цветов. Свежие и сушеные растения играют немаловажную роль в создании рождественских композиций.

Очаровательные детали / Фото pexels

Бессмертная элегантность – стиль гламур всегда имел большое значение, когда речь заходит о рождественских композициях. Поэтому самые модные рождественские украшения лучше выбирать в роскошных цветах и блестящих аппликациях.

Праздничное настроение / Фото pexels

Среди неоценимых рождественских украшений есть свечи – их теплый мягкий свет создаст уютную атмосферу во время теплых встреч.

Прекрасные идеи / Фото pexels

Однако самым модным рождественским освещением года являются празднично украшенные люстры. Это может быть композиция из веточек, засушенных цветов, елочных шаров, подвесок и всего, что подскажет ваша фантазия.