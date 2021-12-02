Рождественско-новогодние праздники: как украсить свой дом и не прогадать
Источник:homebook
С первым снегом хочется украсить свой дом и обеспечить себе праздничное настроение. О последних тенденциях в новогоднем декоре – в нашем материале.
Можно предположить, что в этом сезоне каждый найдет что-то для себя – как поклонники сдержанной элегантности, так и любители гламура. Рождественские вдохновения очень эклектичны. С одной стороны можно заметить возвращение к традициям и оценку старого дизайна, а с другой, много интересных экспериментов.
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Намек на экстравагантность – этого Рождества не стоит забывать об оригинальных украшениях, немного нарушающих традиционные аранжировки. Согласно рождественским тенденциям, зеленый является одним из самых важных цветов. Свежие и сушеные растения играют немаловажную роль в создании рождественских композиций.
Бессмертная элегантность – стиль гламур всегда имел большое значение, когда речь заходит о рождественских композициях. Поэтому самые модные рождественские украшения лучше выбирать в роскошных цветах и блестящих аппликациях.
Среди неоценимых рождественских украшений есть свечи – их теплый мягкий свет создаст уютную атмосферу во время теплых встреч.
Однако самым модным рождественским освещением года являются празднично украшенные люстры. Это может быть композиция из веточек, засушенных цветов, елочных шаров, подвесок и всего, что подскажет ваша фантазия.